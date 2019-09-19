Шоу-бизнес

АБНАБНАнастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
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с чего всё началось

Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату: актрису готовят к удалению опухоли

Актриса пришла в сознание после тяжелейшей комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и Заворотнюк наконец может дышать самостоятельно.
Комсомольская правда07:48

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Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату: актрису готовят к удалению опухоли

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