Шоу-бизнес
Вести.RuАнастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Даже в таком тяжелом случае возможно удаление опухоли.
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с чего всё началось
Актриса пришла в сознание после тяжелейшей комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и Заворотнюк наконец может дышать самостоятельно.Комсомольская правда07:48
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Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату: актрису готовят к удалению опухоли
Комсомольская правда07:48
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:13, Вашингтон
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В Грозном загорелся крупный торговый центр
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Ведомости 14:04
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Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Журналист подметил, что усталость «широкой» Европы от Украины становится все заметнее, и Кальюлайд согласилась с ним.
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Происшествия
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Футбол
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Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве.
Капитал страны 17 сентября в 03:24
Футбол
Давид Сильва подпишет контракт с «Интер Майами»
По окончании нынешнего сезона атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва планирует подписать контракт с клубом МЛС «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм, сообщает британское издание Independent.
Metaratings 12:30
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Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Космос
Загадочная активность: что за странные сигналы поступают на Землю из космоса
В 2007 году астрономы впервые записали загадочный радиосигнал из космоса.
ТК Звезда 16 сентября в 07:49
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Спорт
Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме
Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.
Ореанда-Новости 11:58
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В Киеве «заминировали» все мосты, торговые центры и роддома
Полиция проверяет информацию о минировании всех мостов, торгово-развлекательных центров и роддомов Киева.
BFM.ru 12:36
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Безопасным источником омега-3 являются водоросли
Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
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Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
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Экономика
Граждане попали под шквал кредитных предложений
Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости 01:00
Политика
В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США
Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия 17 сентября в 17:07
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
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