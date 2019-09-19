Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuАнастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Даже в таком тяжелом случае возможно удаление опухоли.
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с чего всё началось

Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату: актрису готовят к удалению опухоли

Актриса пришла в сознание после тяжелейшей комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и Заворотнюк наконец может дышать самостоятельно.
Комсомольская правда07:48

Подробнее о событии

48-летнюю Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению раковой опухоли

Вокруг ТВ10:54

Анастасию Заворотнюк готовят к паллиативной операции

StarHit.ru10:00

«Очень хорошие шансы»: Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Телепрограмма09:06

Врачи оценили возможность оперирования Заворотнюк

Lenta.ru09:33

Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ

РИА Новости09:14

Анастасию Заворотнюк готовят к удалению страшной опухоли

Дни.ру09:34

Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату: актрису готовят к удалению опухоли

Комсомольская правда07:48
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:13, Вашингтон
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В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу

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Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Журналист подметил, что усталость «широкой» Европы от Украины становится все заметнее, и Кальюлайд согласилась с ним.
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Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

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Футбол

Давид Сильва подпишет контракт с «Интер Майами»

По окончании нынешнего сезона атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва планирует подписать контракт с клубом МЛС «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм, сообщает британское издание Independent.
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Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
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В 2007 году астрономы впервые записали загадочный радиосигнал из космоса.
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Сам отсек сгорел при схождении корабля.
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Безопасным источником омега-3 являются водоросли

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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

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Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
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Европа готовится принудить Россию платить Украине

Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
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Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
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Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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