Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuАнастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Даже в таком тяжелом случае возможно удаление опухоли.
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с чего всё началось

Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату: актрису готовят к удалению опухоли

Актриса пришла в сознание после тяжелейшей комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и Заворотнюк наконец может дышать самостоятельно.
Комсомольская правда07:48

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48-летнюю Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению раковой опухоли

Вокруг ТВ10:54

Анастасию Заворотнюк готовят к паллиативной операции

StarHit.ru10:00

«Очень хорошие шансы»: Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Телепрограмма09:06

Врачи оценили возможность оперирования Заворотнюк

Lenta.ru09:33

Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ

РИА Новости09:14

Анастасию Заворотнюк готовят к удалению страшной опухоли

Дни.ру09:34

Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату: актрису готовят к удалению опухоли

Комсомольская правда07:48
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Происшествия

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
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Базель — Краснодар 0:0 (1-й тайм)

«Краснодар» определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Базеля».
Sport24.ru 11:30
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В Брюсселе начались переговоры по транзиту газа через Украину

Оржель ранее заявил, что Киев на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование «Газпромом» транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 млрд кубометров газа в год, доступность еще 30 млрд кубов для бронирования другим компаниям или «Газпрому» для краткосрочных контрактов.
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Samsung представила смартфон Galaxy M30s с АКБ на 6000 мАч

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Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».
RT на русском 12:03
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Экономика

«Энел Россия» начала строительство Кольской ВЭС в Мурманской области

Общий объем инвестиций компании "Энел Россия" в Кольский ветропарк составит около 273 млн евро.
Интерфакс - Россия 07:42
Гаджеты

Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A

Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
Политика

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
РИА Новости 07:41
Политика

В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Транспорт

Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Политика

Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности

Эхо Москвы вчера в 22:07
Политика

В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске

«Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.
RT на русском 03:57
Наука

Ученые: Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника

Ученые доказали, что бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника.
Актуальные Новости 09:58
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия 17 сентября в 17:07
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Московские онкохирурги успешно удалили у пациента опухоль весом 20 кг

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Происшествия

Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень–Сургут по пути на работу

Полиция сняла пьяного пилота авиакомпании Azur Air Александра Слободчикова с рейса Тюмень–Сургут.
Известия 10:21
Армия и оружие

В России создадут новый спутник-инспектор

Роскосмос работает над проектом нового спутника-инспектора.
РЕН ТВ 17 сентября в 00:23
Футбол

«Манчестер Сити» уверенно переиграл «Шахтёр» в Лиге чемпионов

Английский «Манчестер Сити» на выезде переиграл украинский «Шахтёр» 18 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Красная весна 08:11
Наука

Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью

Американские ученые создали недорогое уникальное устройство, которое сможет заменить ночью солнечные батареи.
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Пермскую актрису, поддержавшую Павла Устинова, грозят уволить

URA.Ru 05:29
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France Football учредил награду лучшему вратарю имени Льва Яшина

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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
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Шоу-бизнес

Дочь Леры Кудрявцевой занимается у педагога-психолога

Телеведущая водит малышку к педагогу-психологу, занимающемуся развитием детей, с самого раннего возраста.
StarHit.ru 11:00
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В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе

Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
Актуальные Новости 17 сентября в 04:16
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В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов

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Лукашенко прокомментировал слухи о передаче власти сыну

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей Виктора, Дмитрия или Николая к транзиту власти в республике.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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