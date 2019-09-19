Шоу-бизнес
АБНАнастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
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с чего всё началось
Актриса пришла в сознание после тяжелейшей комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и Заворотнюк наконец может дышать самостоятельно.Комсомольская правда07:48
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Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату: актрису готовят к удалению опухоли
Комсомольская правда07:48
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:59, Вашингтон
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии
Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Авто
Mitsubishi анонсировала дебют своего нового кроссовера
Концепт-кар Mitsubishi предложит новый формат транспортного средства, в котором сочетаются компактная гибридная силовая установка и электрическая система полного привода.
SpeedMe вчера в 02:13
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову
Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».
RT на русском 12:03
Политика
Путин отметит День оружейника в Ижевске
Путин примет участие в заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит юношеский технопарк "Калашников" в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности - Дню оружейника.
Российская газета вчера в 08:38
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Гаджеты
Предзаказ на новые iPhone стартовал в России
Предзаказ на линейку новинок от Apple и Apple Watch Series 5 стартует в России в среду, 18 сентября.
ФАН вчера в 01:48
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Происшествия
Десять тысяч жителей Башкирии остались без света
Уточняется, что отключение электроэнергии произошло в 158 населённых пунктах региона, но к вечеру удалось частично восстановить электроснабжение, и сейчас свет отключен в 79 населённых пунктах, где проживают 10 тысяч 630 человек.
REGNUM 21:10
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe вчера в 08:58
Технологии
2ГИС обновился. Теперь там одна большая карта и каталог товаров в магазинах
Самое заметное изменение коснулось карт в онлайн-версиях и в приложении: если раньше сервис показывал карту только одного города, то теперь там одна сплошная карта России.
НГС 09:35
Кино
Известный французский актер Шарль Жерар скончался
На 97-м году жизни скончался известный французский актер Шарль Жерар. Во Франции скончался актер Шарль Жерар.
VSE42.RU 21:54
Футбол
Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19:21
Происшествия
Задержан бывший вице-президент «Анжи»
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане.
BFM.ru 08:36
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Армия и оружие
КНДР может готовить к спуску новую подлодку, сообщают СМИ
Северная Корея, возможно, готовит к спуску новую подводную лодку, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на выводы специалистов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc.
РИА Новости 21:40
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Армия и оружие
Бомбардировщик США в марте отрабатывал удар по Калининградской области
Операция проводилась во время переброски американских самолетов в Великобританию Американский бомбардировщик В-52 в минувшем марте имитировал удар крылатыми ракетами по Калининградской области, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 21:19
Единоборства
Нурмагомедов может провести следующий бой в России
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов с высокой долей вероятности проведёт свой следующий бой в России.
News.ru 17 сентября в 12:27
Транспорт
От Омска до Новосибирска запускают скоростной электропоезд «Ласточка»
Новосибирск и Омск свяжет скоростной электропоезд «Ласточка».
REGNUM вчера в 01:31
Политика
Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа
Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38