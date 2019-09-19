Шоу-бизнес

News.ruNews.ruЗаворотнюк перевели в обычную палату

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения. По данным Mash, это стало возможным после того, как артистка пришла в сознание после медикаментозной комы. Врачи смогли уменьшить отёк мозга, сейчас её терапия продолжается.
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Вышедшую из комы Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату

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СМИ узнали о переводе Заворотнюк из реанимации в обычную палату

РБК07:26

СМИ: Заворотнюк перевели из реанимации в палату

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Дни.ру06:06

Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату

Московский Комсомолец05:56
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