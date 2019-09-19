Шоу-бизнес
News.ruЗаворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения. По данным Mash, это стало возможным после того, как артистка пришла в сознание после медикаментозной комы. Врачи смогли уменьшить отёк мозга, сейчас её терапия продолжается.
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Происшествия
В Грозном загорелся торговый центр
Вести.Ru 14:23
Политика
Украина назвала дату следующей встречи по газу с Украиной и ЕС
Следующая министерская встреча по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС состоится в 20-х числах октября.
Московский Комсомолец 12:09
Авто
Skoda показала рестайлинговый Skoda Rapid на фото
Как и в большинстве новых моделей, на крышке багажника появится крупная надпись «Skoda». В техническом плане автомобиль не изменится.
SpeedMe 17 сентября в 12:10
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe вчера в 08:58
Политика
В Саудовской Аравии умер экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али
Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, свергнутый в результате народного восстания в конце 2010 года и проживавший в последние годы в изгнании в Саудовской Аравии, скончался в одной из больниц королевства, сообщила в четверг тунисская радиостанция "Мозаик ФМ".
РИА Новости 10:40
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me вчера в 11:56
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 0:1 (Перерыв)
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев на 11-й минуте матча первого тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца» открыл счет – 1:0. Эта игра проходит в городе Разград на «Лудогорец-Арене».
ProstoProSport 15:17
Кино
Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом
На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в Лиге Европы
Футболисты швейцарского «Базеля» добыли крупную победу над российским «Краснодаром» в первом туре группового раунда Лиги Европы.
RT на русском 14:44
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
Происшествия
В ДТП с автобусом в Новой Москве пострадали 11 человек
В результате пострадали 11 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. На месте работают спасательные службы.
Газета.Ru 14:18
Армия и оружие
Житель Донецка получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли западные районы Донецка, в результате чего один мирный житель ДНР получил ранения.
ФАН 12:30
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28
Наука
Ученые открыли опасные последствия недосыпа
Главный автор работы Энрике Вейга-Фернандес утверждает: "Недостаток сна или изменения режима дня могут иметь драматические последствия для здоровья, которые чреваты рядом заболеваний, связанных с иммунитетом, например воспалением кишечника".
РЕН ТВ 13:50
Политика
Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Транспорт
Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 05:08
Авто
Количество автомобилей такси в регионах могут ограничить
Количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору, могут ограничить в каждом регионе РФ.
Автоновости дня вчера в 23:51
Футбол
ФК «Локомотив» обыграл немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов
Футболисты московского клуба "Локомотив" одержали победу над леверкузенским "Байером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Москва 24 вчера в 17:09
Политика
Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ
Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
RT на русском 15:10
Религия
В РПЦ высказались против крещения родившихся от ЭКО детей
В РПЦ высказались против процедуры крещения детей, родившихся в последствии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Дни24 08:24
Экономика
Названо число российских туристов в Грузии за лето
По информации администрации туризма, за восемь месяцев текущего года Грузию посетили 1 млн 58,6 тыс. граждан РФ, что на 14,6% больше, чем за тот же период 2018 года.
Газета.Ru 15:28