с чего всё началось

Политика В сенате США призвали атаковать нефтяные объекты Ирана Американские военные должны атаковать нефтяные объекты Ирана, чтобы Тегеран прекратил агрессию в отношении Саудовской Аравии – так американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал удары беспилотников по предприятиям Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.

Происшествия В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.

Авто На автошоу во Франкфурте марка Hongqi показала две новинки На франкфуртском автосалоне состоялась презентация электрического кроссовера Hongqi E115 и прототипа гибридного суперкара S9.

Политика В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна Инцидент с иркутской чиновницей, оскорбившей пострадавших от паводка жителей Тулуна, остаётся в поле зрения Кремля.

Кино Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав своего «Отряда самоубийц» Режиссёр Джеймс Ганн у себя в твиттере опубликовал актёрский состав своей версии «Отряда самоубийц».

Футбол Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Марселем» Полузащитник сборной России Александр Головин появится на поле с первых минут в составе «Монако» в матче 5-го тура французской Лиги 1 с «Марселем».

Общество Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Армия и оружие На Донбассе неизвестный снайпер ликвидировал старших офицеров элитных подразделений ВСУ По сообщениям штаба оккупационных сил, потери ВСУ на Донбассе за тринадцатое сентября составили один погибший и восемь раненых военнослужащих.

Единоборства Стала известна дата боя Емельяненко и Кокляева Российский боец ММА Александр Емельяненко проведет бой против стронгмена Михаила Кокляева.

Футбол «Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов» "Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".

Политика В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Происшествия Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.

Волейбол Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой 38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.

Шоу-бизнес Актриса Евгения Огурцова выходит замуж спустя три месяца после развода Экс-участница поп-группы "Ранетки" и звезда одноименного сериала Евгения Огурцова лишь три месяца назад пережила личную драму - она рассталась со своим прежним супругом.

Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Политика В Мосгордуме может появиться фракция «Единой России» Нынешний регламент столичного парламента не предполагает создания такого объединения из единороссов, прошедших в Мосгордуму как самовыдвиженцы.

Единоборства Тайсон Фьюри попал в больницу после боя с Уаллином Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после боя Отто Уаллином доставлен в больницу, информирует The Sun.

Общество Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.

Шоу-бизнес Татьяна Навка выложила видео, где она целует мужа Короткий веселый ролик со свадебного торжества Навка выложила в своем инстаграме.

Шоу-бизнес Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.

Шоу-бизнес Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.

Происшествия В Калининградской области туриста смыло волной в море Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.