Шоу-бизнес
OAnewsАнастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
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с чего всё началось
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.Lenta.ru04:09
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
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