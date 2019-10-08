Шоу-бизнес
Piter.tvАнастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash". Известно, что актрисе закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия.
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с чего всё началось
Частный медицинский центр, где 48-летняя Анастасия Заворотнюк лечилась от онкологии последний месяц, больше не оказывает услуги пациентке.Комсомольская правдавчера в 03:30
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«Хороших новостей это не означает»: Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы
Комсомольская правдавчера в 03:30
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Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия вчера в 18:53
Футбол
Женская сборная России по футболу проиграла Голландии
Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.
Metaratings вчера в 16:40
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Музыка
Рэпер Хаски из Улан-Удэ в день рождения Путина презентовал новый клип
Рэпер Хаски из Бурятии в день рождения Путина презентовал социальный клип.
Ариг Ус вчера в 22:28
Здоровье
В Приморье выявлен очередной очаг вируса африканской чумы свиней
REGNUM 07 октября в 21:49
Экономика
Власти помогут застройщикам, которые не смогли перейти на эскроу
Строительные компании, которые не смогли перейти на эскроу и не имеют права работать с дольщиками напрямую, получат помощь правительства.
Гипер НН 07 октября в 09:18
Шоу-бизнес
Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой
Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 07 октября в 08:42
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Наука
Электронные сигареты вызвали рак легких у мышей
Хотя изначально электронные сигареты продвигались в качестве безопасной альтернативы традиционных табачных изделий, вызывающих по 160 000 смертей от рака в год только в США, почти 25% мышей в течение года заболели раком лёгких.
MedikForum.ru вчера в 08:31
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Кино
Опубликован трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
Премьера проекта прошла в марте 2013 года.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:39
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Происшествия
ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии в Ленобласти
Сотрудники госавтоинспекции ищут свидетелей аварии, произошедшей сегодня на 250-м километре автодороги Северная Магистральная, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:40
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия вчера в 05:33
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Кино
Съемки сериала о Началовой вызвали скандал
Главные роли в сериале сыграют Марина Орлова и Алексей Гаврилов. Согласно контракту, они не имеют права рассказывать о съемках.
Рамблер вчера в 07:31
Политика
В Донбассе начинается разведение войск в Петровском и Золотом
ТАСС 06 октября в 17:06
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика
Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Piter.tv 07 октября в 12:51
Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Футбол
Лангле: каждый день страдаю от Месси
Чемпионат вчера в 16:23
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Волгоградом
Четыре человека погибли в ночь на среду в ДТП в городе Михайловка Волгоградской области.
ТАСС 00:27
Происшествия
Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей
REGNUM вчера в 23:06
Культура
Букмекеры назвали возможных лауреатов Нобелевской премии по литературе
Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты вчера в 15:17
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Общество
Сенаторы предложили блокировать пользователей e-mail
Внесенный в Госдуму законопроект вводит новое для российского законодательства понятие «сервиса обмена сообщениями» — это и мессенджеры, и e-mail-платформы — и позволяет требовать от них блокировки пользователей, замеченных в распространении запрещенной в России информации.
BFM.ru вчера в 15:22
Экономика
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43