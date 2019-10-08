Шоу-бизнес

Piter.tvPiter.tvАнастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы

Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash". Известно, что актрисе закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия.
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с чего всё началось

«Хороших новостей это не означает»: Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы

Частный медицинский центр, где 48-летняя Анастасия Заворотнюк лечилась от онкологии последний месяц, больше не оказывает услуги пациентке.
Комсомольская правдавчера в 03:30

Подробнее о событии

Сплошная неопределенность: Заворотнюк выписали, но лучше ей не стало

Вести.Ruвчера в 15:13

Близкие Заворотнюк отреагировали на ее выписку из больницы

Lenta.ruвчера в 06:12

«Хороших новостей это не означает»: Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы

Комсомольская правдавчера в 03:30

Заворотнюк покинула больницу, сообщают СМИ

Газета.Ruвчера в 06:04

Заворотнюк тайно выписали из больницы еще несколько дней назад

Телепрограммавчера в 04:07

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

StarHit.ruвчера в 02:29

Родные увезли тяжелобольную Заворотнюк

Дни.рувчера в 02:14
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Спорт

WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия вчера в 18:53
Футбол

Женская сборная России по футболу проиграла Голландии

Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.
Metaratings вчера в 16:40
Путешествия

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Музыка

Рэпер Хаски из Улан-Удэ в день рождения Путина презентовал новый клип

Рэпер Хаски из Бурятии в день рождения Путина презентовал социальный клип.
Ариг Ус вчера в 22:28
Здоровье

В Приморье выявлен очередной очаг вируса африканской чумы свиней

REGNUM 07 октября в 21:49
Экономика

Власти помогут застройщикам, которые не смогли перейти на эскроу

Строительные компании, которые не смогли перейти на эскроу и не имеют права работать с дольщиками напрямую, получат помощь правительства.
Гипер НН 07 октября в 09:18
Шоу-бизнес

Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой

Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 07 октября в 08:42
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Наука

Электронные сигареты вызвали рак легких у мышей

Хотя изначально электронные сигареты продвигались в качестве безопасной альтернативы традиционных табачных изделий, вызывающих по 160 000 смертей от рака в год только в США, почти 25% мышей в течение года заболели раком лёгких.
MedikForum.ru вчера в 08:31
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Кино

Опубликован трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

Премьера проекта прошла в марте 2013 года.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:39
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Происшествия

ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии в Ленобласти

Сотрудники госавтоинспекции ищут свидетелей аварии, произошедшей сегодня на 250-м километре автодороги Северная Магистральная, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:40
Общество

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия вчера в 05:33
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Кино

Съемки сериала о Началовой вызвали скандал

Главные роли в сериале сыграют Марина Орлова и Алексей Гаврилов. Согласно контракту, они не имеют права рассказывать о съемках.
Рамблер вчера в 07:31
Политика

В Донбассе начинается разведение войск в Петровском и Золотом

ТАСС 06 октября в 17:06
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика

Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Piter.tv 07 октября в 12:51
Экономика

В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Футбол

Лангле: каждый день страдаю от Месси

Чемпионат вчера в 16:23
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Волгоградом

Четыре человека погибли в ночь на среду в ДТП в городе Михайловка Волгоградской области.
ТАСС 00:27
Происшествия

Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей

REGNUM вчера в 23:06
Культура

Букмекеры назвали возможных лауреатов Нобелевской премии по литературе

Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты вчера в 15:17
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Общество

Сенаторы предложили блокировать пользователей e-mail

Внесенный в Госдуму законопроект вводит новое для российского законодательства понятие «сервиса обмена сообщениями» — это и мессенджеры, и e-mail-платформы — и позволяет требовать от них блокировки пользователей, замеченных в распространении запрещенной в России информации.
BFM.ru вчера в 15:22
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети

РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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