Шоу-бизнес
StarHit.ruАнастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Врачи опасаются, что организм актрисы может не выдержать нагрузки. Сейчас ее ввели в состояние медикаментозной комы, но никаких прогнозов специалисты не делают. Анастасия Заворотнюк продолжает бороться за жизнь.
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с чего всё началось
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. По данным РЕН ТВ, медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки. Как сообщалось ранее, Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник.РЕН ТВвчера в 14:59
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На фоне слухов о раке мозга 48-летнюю Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
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