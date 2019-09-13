Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. По данным РЕН ТВ, медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки. Как сообщалось ранее, Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник.

с чего всё началось

Врачи опасаются, что организм актрисы может не выдержать нагрузки. Сейчас ее ввели в состояние медикаментозной комы, но никаких прогнозов специалисты не делают. Анастасия Заворотнюк продолжает бороться за жизнь.

Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

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