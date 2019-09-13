Шоу-бизнес
StarHit.ruАнастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Врачи опасаются, что организм актрисы может не выдержать нагрузки. Сейчас ее ввели в состояние медикаментозной комы, но никаких прогнозов специалисты не делают. Анастасия Заворотнюк продолжает бороться за жизнь.
Читать в источнике
Оценить241
с чего всё началось
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. По данным РЕН ТВ, медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки. Как сообщалось ранее, Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник.РЕН ТВвчера в 14:59
Подробнее о событии
Показать все источники
На фоне слухов о раке мозга 48-летнюю Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Вокруг ТВвчера в 15:39
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:04, Вашингтон
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на своей свадьбе в корсете и чулках
Аргументы и Факты 00:28
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза вчера в 08:20
Культура
Первый канал изменил систему голосования на шоу «Голос»
ГЛАС.RU вчера в 09:24
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news вчера в 08:22
Общество
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Общество
Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю
По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.
Российская газета вчера в 10:01
Наука
Выявлена важная роль костного мозга для зачатия
Ученые из Йельского университета обнаружили важную роль стволовых клеток костного мозга женщины для зачатия.
Хайтек+ вчера в 04:12
Происшествия
Четверо военных пострадали в Казахстане при хлопке на сгоревшем складе
Известия вчера в 21:23
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика
Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре
Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 17:37
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram проверят на тюменцах
Крупные операторы связи готовятся проверить на пользователях в Тюмени оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и другие запрещенные в стране интернет-ресурсы.
Европейско-Азиатские новости вчера в 11:45
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Политика
Пушилин: Интеграция ДНР с Россией не противоречит Минским соглашениям
Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе Денис Пушилин заявил, что власти ДНР видят своей задачей максимальную интеграцию в российское пространство вплоть до вхождения в состав России «на правах федеративного округа».
REGNUM вчера в 16:47
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Наука
Ученые: тело человека продолжает двигаться даже после смерти
Человеческие тела могут двигаться даже после смерти. К такому выводу пришла ученая из Австралии Элисон Уилсон.
ФедералПресс вчера в 08:49
Хоккей
Гол Зарипова принес «Ак Барсу» победу над «Металлургом»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Металлург».
Спорт-Экспресс вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Сати Казанова переезжает в Италию
Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 12 сентября в 04:46
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Авто
Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ
Стала известна стоимость нового грузового автомобиля КамАЗ-54901.
Vevby.ru вчера в 07:19
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru вчера в 13:10
Игры
Коллекцию Endless Space отдают бесплатно в магазине Humble
В онлайновом магазине Humble стартовала очередная раздача. На этот раз временно бесплатной стала Endless Space: Collection.
Игромания.ру 12 сентября в 15:29
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
Взгляд.ру вчера в 07:19
Политика
Индия собирается производить российские Ил-114
Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил, что Индия может начать производство российских пассажирских самолетов Ил-114-300.
Вести.Ru вчера в 22:25
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
РИА Новости вчера в 07:18
Политика
Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Общество
Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку
RT на русском вчера в 18:00
Энергетика
В Германии считают решение суда по OPAL экономически неоправданным
Исполнительный директор Восточного комитета экономики ФРГ Михаэль Хармс заявил, что власти страны исполнят решение Европейского суда об ограничении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL, хотя и считают его неоправданным.
News.ru вчера в 09:16