Шоу-бизнес

Bimru.ruBimru.ruАнастасию Заворотнюк выписали из больницы

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк уже несколько месяцев переживают за своего кумира. По неофициальной информации, у Заворотнюк рак головного мозга, и Анастасия якобы проходит лечение в одном из реабилитационных центров Московской области. Конкретики о состоянии Анастасии нет.
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Борющуюся с раком Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра

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