Шоу-бизнес
Bimru.ruАнастасию Заворотнюк выписали из больницы
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк уже несколько месяцев переживают за своего кумира. По неофициальной информации, у Заворотнюк рак головного мозга, и Анастасия якобы проходит лечение в одном из реабилитационных центров Московской области. Конкретики о состоянии Анастасии нет.
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Футбол
Зидан выиграл все финалы в качестве тренера «Реала»
Напомним, что Зидан впервые возглавил «Реал» в 2016 году.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Происшествия
Оперировавший Литвинову после ДТП врач рассказал о ее состоянии
Хирург Теймур Кулиев рассказал РЕН ТВ о состоянии актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, пострадавшей в ДТП в центре Москвы.
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Политика
Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет.
Здоровье
Роспотребнадзор: пневмония в КНР может стать большей угрозой
Вирусная пневмония, случаи заболеваемости которой были зарегистрированы в Китае, может стать еще большей угрозой для людей из-за перемещения населения по стране в связи с празднованием китайского Нового года.
Происшествия
СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко
Следственные органы обладают доказательствами того, что 8 млрд руб, найденные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение.
Игры
В отличие от Xbox Series X, PS5 получит на старте эксклюзивные игры
Многие поклонники PlayStation с радостью воспримут новость, что запуск PS5 будет сопровождаться эксклюзивными играми, что отличается от подхода Microsoft.
Здоровье
Медики рассказали о признаке диабета, который появляется во время еды
Как объясняет Diabetes.co.uk, при диабете глюкоза из крови не может попасть в клетки из-за резистентности к инсулину или в результате нехватки этого вещества.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Хоккей
Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Авто
Рассказали о новинках АвтоВАЗа на 2020 год
Что ждать от отечественного АвтоВАЗа в 2020 году, рассказала «Российская газета».
Шоу-бизнес
Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Кино
Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему
Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
Общество
Эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолете
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новая героиня
В седьмом сезоне популярного сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Армия и оружие
Трамп заявил о желании взять под контроль сирийскую нефть
Соединённые Штаты могут не ограничиться контролем над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
Технологии
Microsoft не всех пользователей Windows 10 переведет на новый браузер
В конце прошлого года в интернете появилось сообщение о якобы намерении IT-гиганта в автоматическом режиме перевести всех пользователей «операционки» Windows 10 на недавно выпущенный браузер Microsoft Edge, функционирующий на движке Chromium.
Наука
Физики разобрались в сгибании спагетти во время приготовления
Физики из США продемонстрировали, каким образом спагетти становятся мягкими во время приготовления.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Футбол
Ибрагимович забивает первый гол после возвращения в «Милан»
На 64-й минуте Златан Ибрагимович забил свой первый гол после своего возвращения в миланский клуб.
Кино
Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»
В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.