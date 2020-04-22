Шоу-бизнес
Газета.RuАнастасию Заворотнюк выписали из больницы
Появились новые сведения о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. По словам близкого друга семьи, артистка в сознании и чувствует себя лучше. На время карантина она выписана из больницы домой, пишет сайт kp.ru.
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Врач рассказал, чем и как Анастасию Заворотнюк лечили от глиобластомы
Комсомольская правдавчера в 22:30
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Комментарии
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM 09:16
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Космос
Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом
Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Cordiner & S. Milam; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello Высокая скорость межзвездной кометы 2I/Borisov в момент прохождения через Солнечную систему, составляющая 33 километра в секунду, указывает на то, что она, вероятно, была выброшена из своей системы либо проходящей звездой, либо гигантской планетой.
Ин-спейс.ру 20 апреля в 11:00
Общество
Роспотребнадзор: дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом
Дети могут более длительное время выступать в качестве источника заражения коронавирусной инфекцией по сравнению со взрослыми, заявил замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
RT на русском 09:33
Политика
Путин назначил генерала заместителем главы СКР
Генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев назначен заместителем председателя Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 09:36
Здоровье
Глава Минздрава РФ ожидает улучшения ситуации с коронавирусом к лету
Мурашко считает, что дальше все будет зависеть от методов лечения, которые появятся у медиков.
Политика Сегодня 20 апреля в 10:49
Энергетика
Трамп не исключает запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты действий для поддержки нефтегазового сектора страны, включая запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии, заявил министр энергетики Дэн Бруйетт.
ПРАЙМ вчера в 14:38
Единоборства
Бойцы часто вырубают соперника с одного удара, а потом не добивают. Собрали галерею таких нокаутеров
Бойцов бесит, что судьи страхуются и тормозят их при первом же серьезном ударе У хоккейного тафгая было 205 драк в 204 матчах.
Sports.ru вчера в 06:12
Происшествия
В Тюменской области от коронавируса умер третий пациент
Всего в Тюменской области зарегистрировано 319 случаев заражения коронавирусом, из них шесть детей.
URA.Ru 09:43
Общество
Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
REGNUM 06:04
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении.
Территория новостей вчера в 14:09
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru 01:56
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Армия и оружие
Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем
Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.
Российская газета 09:05
Общество
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Здоровье
В Иваново продолжают привозить коронавирус из Москвы
Трое заболели по контакту с ранее выявленными больными.
Кстати.News 07:42
Культура
В новом сезоне «Реальных пацанов» Колян Наумов станет бойцом MMA
В предыдущем сезоне мужчина вместе с женой пропал без вести во время поездки на яхте.
Актуальные Новости вчера в 08:23
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru 04:14
Общество
В Свердловской области могут ввести пропускной режим
Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
РИА Новости 08:37
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Технологии
В финал хакатона ЮНЕСКО «CodeTheCurve» прошли три российские команды
В первом туре хакатона, организованного ЮНЕСКО для поддержки молодых новаторов, ученых и дизайнеров в разработке цифровых решений против коронавируса, победили три команды из Сколтеха и Московского физико-технического института, они прошли в финал.
Взгляд.ру 09:09
Политика
Лукашенко: Россия отказалась поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился нарастить производство гречневой крупы в стране в связи с появившимися якобы сложностями с поставками этого продукта из России.
Инфорос вчера в 07:03
Армия и оружие
Иран запустил на орбиту свой первый военный спутник
Военное дело 03:06
Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо, потому что все парикмахерские и салоны красоты в республике закрыты, сообщает ИА "Грозный-Информ".
Газета.Ru вчера в 16:26
Игры
Перенос Cyberpunk 2077 обанкротил издателя игры
Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве, компания CDP столкнулась с трудностями после того, как выход игры был перенесен на сентябрь.
Sibnet Новости 04:58