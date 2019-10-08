Частный медицинский центр, где 48-летняя Анастасия Заворотнюк лечилась от онкологии последний месяц, больше не оказывает услуги пациентке.

с чего всё началось

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. По данным телеграм-канала Mash, актрису вывезли из клиники «Европейский медицинский центр», где она находилась на лечении в течение последнего месяца.

Политика В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация на юго-востоке Украины является следствием конфликта России и Украины.

Общество Названы российские города с самыми большими зарплатами Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.

Армия и оружие Российским Су-57 нашли нового покупателя Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Общество Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

Экономика Малый бизнес Забайкалья получил ещё полмиллиарда рублей на развитие Федеральный бюджет выделил Забайкальскому краю ещё 500 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Шоу-бизнес Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Политика СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с Демпартией «Аткинсон сообщил, что осведомителя и кандидата связывали профессиональные отношения», — сообщил знакомый с ситуацией источник Washington Examiner.

Общество В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении в стране возрастной маркировки к первому чтению и предлагают теперь ввести систему более общих рекомендаций ограничений по возрасту.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Авто Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель автомобиля Компания АвтоВАЗ ближе к лету следующего года выпустит новый автомобиль Lada Van.

Экономика Росфинмониторинг предупредил россиян о псевдоброкерах Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках.

Космос Астронавты на МКС вышли в открытый космос Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Экономика В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками.

Здоровье Коридорами больниц: как лечат детей в Белгородской области Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) детям является одним из приоритетных направлений развития в регионе, которое входит в реализацию нацпроекта «Здравоохранение».

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.

Политика Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение ситуации в Сирии Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны обострение ситуации на северо-востоке Сирии.

Политика В Китае отреагировали на введение новых санкций США В посольство Китая в Вашигтоне заявили, что визовые ограничения и запреты для компаний КНР со стороны США «серьёзно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, является вмешательством во внутренние дела Китая и подрывают его интересы».