Шоу-бизнес

АБНАБНАктрису Заворотнюк выписали из больницы

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. По данным телеграм-канала Mash, актрису вывезли из клиники «Европейский медицинский центр», где она находилась на лечении в течение последнего месяца.
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с чего всё началось

«Хороших новостей это не означает»: Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы

Частный медицинский центр, где 48-летняя Анастасия Заворотнюк лечилась от онкологии последний месяц, больше не оказывает услуги пациентке.
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Заворотнюк покинула больницу, сообщают СМИ

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«Хороших новостей это не означает»: Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы

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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

StarHit.ru02:29

Заворотнюк тайно выписали из больницы еще несколько дней назад

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Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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