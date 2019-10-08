Частный медицинский центр, где 48-летняя Анастасия Заворотнюк лечилась от онкологии последний месяц, больше не оказывает услуги пациентке.

с чего всё началось

48-летняя звезда «Моей прекрасной няни» находилась под пристальным наблюдением врачей «Европейского медицинского центра». Несколько дней назад ее выписали после завершения курса лечения по полису ОМС. Теперь, как пишут СМИ, близкие Анастасии намерены перевести ее в другую клинику.

Теннис Энди Маррей уступил Фабио Фоньини в Шанхае Британский теннисист Энди Маррей покидает "Мастерс" в Шанхае, проиграв итальянцу Фабио Фоньини, - 6/7(4), 6/2, 6/7(2).

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

Происшествия В Петербурге вернулась домой школьница, пропавшая под Новый год В Петербурге вечером в пятницу, 4 октября, в город вернулась 15-летняя школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.

Технологии В Роскомнадзоре назвали сроки победы над Telegram Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram.

Политика Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.

Космос Boeing вложит средства в космическую компанию Virgin Galactic Корпорация Boeing инвестирует 20 миллионов долларов в британскую космическую компанию Virgin Galactic, разрабатывающую технологию суборбитальных коммерческих космических полетов, сообщила Virgin Galactic во вторник.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Игры Red Dead Redemption 2 PC: выход запланирован на ноябрь Поклонники дождались официального анонса даты релиза игры – Red Dead Redemption 2 выйдет на PC уже 5 ноября.

Армия и оружие Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.

Шоу-бизнес Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.

Политика Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.

Общество Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.

Экономика Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.

Шоу-бизнес Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.

Авто Mazda показал обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4 Компания Mazda опубликовала первые официальные фотографии обновленной версии купе-кроссовера Mazda CX-4.

Авто Компания Lamborghini готовит 4-дверный электромобиль Модели, которая получит по два электродвигателя на каждую ось, еще не дан зеленый свет, но руководитель Lamborghini по исследованиям и разработкам Маурицио Реджани говорит, что это может произойти в середине следующего десятилетия, и это будет самое подходящее время для первого EV марки.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.

Футбол Джампаоло установил антирекорд в «Милане» Марко Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы на посту главного тренера «Милана».

Финансы ВТБ больше не принимает вклады в евро «Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте»,— говорится в сообщении ВТБ.

Общество В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.