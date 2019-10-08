Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuАнастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым. В ней 48-летняя актриса находилась с середины сентября.
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с чего всё началось

«Хороших новостей это не означает»: Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы

Частный медицинский центр, где 48-летняя Анастасия Заворотнюк лечилась от онкологии последний месяц, больше не оказывает услуги пациентке.
Комсомольская правда03:30

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«Хороших новостей это не означает»: Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы

Комсомольская правда03:30

«Страшно смотреть»: вид вывезенной из больницы Заворотнюк шокировал народ

Дни.ру14:57

Близкие Заворотнюк отреагировали на ее выписку из больницы

Lenta.ru06:12

Заворотнюк покинула больницу, сообщают СМИ

Газета.Ru06:04

Сплошная неопределенность: Заворотнюк выписали, но лучше ей не стало

Вести.Ru15:13

Заворотнюк тайно выписали из больницы еще несколько дней назад

Телепрограмма04:07

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

StarHit.ru02:29
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Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Шоу-бизнес

Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.
УтроNews 07:43
Происшествия

Специалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву поезде

RT на русском 14:53
Космос

Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников

Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
Телеканал RTVI 14:41
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Политика

Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу

Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.
Ридус 11:01
Футбол

«Тоттенхэм» зимой может расстаться с пятью игроками

«Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно может расстаться с несколькими игроками, сообщает The Times.
Спорт день за днем 09:39
Космос

«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
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Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
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Игры

Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года

Интерфакс 11:49
Общество

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО "АМС медиа" и гипермаркет "Ашан".
ТАСС 12:00
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение на северо-востоке Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Известия 14:39
Политика

Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес

Слухам вопреки: Вера Брежнева и Константин Меладзе вместе вышли в свет

На днях в Сети появилась информация о том, что 56-летний продюсер и композитор Константин Меладзе за спиной супруги Веры Брежневой крутит роман с 31-летней солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.
WMJ.ru 03:55
Гаджеты

Apple выпустила стабильную версию операционной системы macOS Catalina

Американская компания Apple выпустила новую стабильную версию операционной системы macOS Catalina.
Дни24 09:04
Политика

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР

Газета.Ru 03:46
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Четыре человека погибли в страшном ДТП в Шекснинском районе

Мужчина и три женщины погибли при столкновении иномарки и бензовоза в Шекснинском районе.
Вологда Регион 02:45
Политика

Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

РИА Новости вчера в 18:30
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От быка с исправленными генами получили здоровых телят без рогов

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Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе

Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Русская Планета вчера в 04:42
Политика

Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины

С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 06:03
Общество

В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
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В США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru 06 октября в 17:01
Финансы

ЦБ: доступность жилья в России достигла исторического максимума

С 1 апреля 2015 года, с момента локального минимума, рост индекса обусловлен улучшением на 66% кредитных условий: снижение уровня ставок по кредитам и рост длительности кредитов, и на 34% – прочими факторами, такими как рост уровня заработных плат относительно стоимости недвижимости.
РИА Новости 10:30
Игры

Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Игромания.ру вчера в 13:17
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Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
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Новый смартфон Realme X2 Pro получит самую быструю в мире зарядку

Компания Realme выпустила новый смартфон Realme X2 Pro.
UfacityNews.ru 06 октября в 00:58
Шоу-бизнес

Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак повторно женился на своей бывшей супруге Анне.
Вести.Ru 14:49
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СМИ сообщили о возможной отставке губернатора ХМАО в октябре

Глава Югры может сложить полномочия за год до окончания срока Во второй половине октября может быть снят с должности губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
Правда УрФО вчера в 23:48
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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