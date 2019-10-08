Частный медицинский центр, где 48-летняя Анастасия Заворотнюк лечилась от онкологии последний месяц, больше не оказывает услуги пациентке.

с чего всё началось

Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash". Известно, что актрисе закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия.

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