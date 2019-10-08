Шоу-бизнес
Вести.RuАнастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым. В ней 48-летняя актриса находилась с середины сентября.
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с чего всё началось
Частный медицинский центр, где 48-летняя Анастасия Заворотнюк лечилась от онкологии последний месяц, больше не оказывает услуги пациентке.Комсомольская правда03:30
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«Хороших новостей это не означает»: Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы
Комсомольская правда03:30
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Экономика
Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза
Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.
Известия 02:00
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
РИА Новости 04:26
Политика
Кремль оценил идею подключения США к «нормандскому формату»
Идеи подключения США к «нормандскому формату» по Украине не находят поддержки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:43
Происшествия
Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца
Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Авто
В России появятся умные «лежачие полицейские»
В случае если испытания будут признаны успешными, умные «лежачие полицейские» появятся на дорогах России уже в 2021 году.
AutoNews 03:37
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Общество
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Известия 09:10
Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт вчера в 13:34
Политика
Путин наградил орденом Мужества американского астронавта
Президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества.
Известия 05:36
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Экономика
Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах
Министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.
RT на русском 08:44
Политика
Путин и Шойгу провели отдых в тайге
Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Дождь вчера в 03:31
Футбол
Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной
Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
Общество
В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому предлагается ввести более общую систему возрастной маркировки произведений литературы и искусства, например «для дошкольников», «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей».
Дождь 05:10
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Общество
Госдума уточнила возраст получения негосударственных пенсий
Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.
REGNUM 07:38
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Политика
Госдума поддержала законопроект о закупке более дешевых лекарств
Документ определяет для госзакупок, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "Единая Россия" Александр Петров.
Российская газета 07:17
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 13:03
Авто
Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип
Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
32CARS.ru вчера в 05:54
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58