Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuАнастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым. В ней 48-летняя актриса находилась с середины сентября.
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с чего всё началось
Сегодня утром «Мэш» сообщил
, что несколько дней назад Заворотнюк выписали из больницы, ее состояние тяжелое, а лечение будет продолжено в другом месте.
Рамблер05:22

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Близкие Заворотнюк отреагировали на ее выписку из больницы

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