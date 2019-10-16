Шоу-бизнес
Вести.RuАнастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым. В ней 48-летняя актриса находилась с середины сентября.
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с чего всё началось
Сегодня утром «Мэш» сообщил, что несколько дней назад Заворотнюк выписали из больницы, ее состояние тяжелое, а лечение будет продолжено в другом месте.Рамблер05:22
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«Хороших новостей это не означает»: Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы
Комсомольская правда03:30
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