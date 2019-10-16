с чего всё началось

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым. В ней 48-летняя актриса находилась с середины сентября.

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

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