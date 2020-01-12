Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuСМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк покинула больницу, в которой она проходила лечение. По информации СМИ, у актрисы больше нет причин оставаться в клинике. В то же время директор артистки отказалась комментировать сообщения прессы о ее выписке.
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Борющуюся с раком Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра

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Анастасия Заворотнюк вернулась домой к родным — СМИ

7Дней.ру08:00

Анастасию Заворотнюк отправили домой

News.ruвчера в 15:57

Директор Анастасии Заворотнюк отказалась общаться с прессой после сообщения о выписке актрисы

Говорит Москва05:28

«Лечить бессмысленно»: Анастасию Заворотнюк отправили домой

StarHit.ru04:00

Заворотнюк выписали из больницы спустя пять месяцев лечения

Телепрограмма07:00

СМИ: Заворотнюк отправили домой

Свободная Пресса10 января в 15:28
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Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу

Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет.
Woman.ru 06:40
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Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву

Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Коммерсантъ 16:17
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Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
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Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки

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В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
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Политика

Трамп назвал возможную дату подписания первой фазы сделки с Китаем

Соглашение о первой фазе торговой сделки между США и Китаем может быть подписано 15 января.
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Общество

Ученые рассказали о влиянии чая на продолжительность жизни

Наибольшим эффектом для здоровья обладает зеленый чай, рассказал один из авторов исследования, доктор Синьян Ван из Китайской академии медицинских наук.
Российская газета 10 января в 01:10
Политика

Переговоры Путина и Меркель в Кремле длились почти четыре часа

На пресс-конференции после встречи Ангела Меркель выступила против позиции США по вопросу «Северного потока — 2»: строительство будет продолжено, заявила канцлер, проект был юридически одобрен Евросоюзом, поэтому «мы должны довести его до конца».
BFM.ru вчера в 13:39
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который обвинялся в покушении на российского президента.
Взгляд.ру 08:51
Происшествия

Украинцы с ножами и палками напали на евреев у могилы раввина

В городе Умань Черкасской области Украины около 30 вооруженных ножами и палками человек атаковали находившихся у могилы раввина евреев.
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Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
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Фильм «1917» возглавил американский прокат

В американском прокате сменился лидер.
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Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика

Газета.Ru 15:58
Футбол

Гвардиола сравнил Агуэро и Месси

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В Долинском районе произошло серьезное ДТП

Между Долинском и Стародубским сегодня около 12:30 произошло серьезное ДТП.
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

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Единственная олимпийская медалистка Ирана покинула страну

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СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

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В 2019 году Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, зафиксировала трехкратный прирост счетов — с 910 тыс. до 3,06 млн.
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Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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