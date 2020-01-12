Шоу-бизнес
Газета.RuСМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк покинула больницу, в которой она проходила лечение. По информации СМИ, у актрисы больше нет причин оставаться в клинике. В то же время директор артистки отказалась комментировать сообщения прессы о ее выписке.
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Армия и оружие
CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Происшествия
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Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала развод с Телегиным
Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
Шоу-бизнес
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Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет.
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Происшествия
Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва
Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Происшествия
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
Политика
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Общество
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Наибольшим эффектом для здоровья обладает зеленый чай, рассказал один из авторов исследования, доктор Синьян Ван из Китайской академии медицинских наук.
Политика
Переговоры Путина и Меркель в Кремле длились почти четыре часа
На пресс-конференции после встречи Ангела Меркель выступила против позиции США по вопросу «Северного потока — 2»: строительство будет продолжено, заявила канцлер, проект был юридически одобрен Евросоюзом, поэтому «мы должны довести его до конца».
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который обвинялся в покушении на российского президента.
Происшествия
Украинцы с ножами и палками напали на евреев у могилы раввина
В городе Умань Черкасской области Украины около 30 вооруженных ножами и палками человек атаковали находившихся у могилы раввина евреев.
Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Кино
Фильм «1917» возглавил американский прокат
В американском прокате сменился лидер.
Автоспорт
Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика
Футбол
Гвардиола сравнил Агуэро и Месси
Происшествия
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
Между Долинском и Стародубским сегодня около 12:30 произошло серьезное ДТП.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Спорт
Единственная олимпийская медалистка Ирана покинула страну
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Авто
В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Экономика
На Санкт-Петербургской бирже зафиксирован трехкратный прирост счетов
В 2019 году Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, зафиксировала трехкратный прирост счетов — с 910 тыс. до 3,06 млн.
Авто
Появились первые фотоснимки нового серийного кроссовера Genesis GV80
В интернете появились первые фото серийного кроссовера Genesis GV80.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Шоу-бизнес
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Футбол
«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
Футбол