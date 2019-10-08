Частный медицинский центр, где 48-летняя Анастасия Заворотнюк лечилась от онкологии последний месяц, больше не оказывает услуги пациентке.

с чего всё началось

48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.

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