Экономика
Парламентская газетаАнатолий Аксаков: Рубль остается под контролем Центробанка
Первое и самое главное — создана объёмная подушка безопасности, только в Фонде национального благосостояния накоплено около 8 триллионов рублей, а средства в международных резервах Центробанка превысили 570 миллиардов долларов.
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Общество
В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Политика
RT публикует расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»
Как утверждает защита фигурантов дела «Сети», аудиозапись велась с целью провокации.
Энергетика
СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+
Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК.
Здоровье
Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи
По мнению дерматолога Йенса Тесманна, проблемы с кожей могут быть признаками заболеваний кишечника или печени.
Культура
Скончался известный шведский актер Макс Фон Сюдов
Во Франци на 91-м году жизни скончался известный шведский актер Макс фон Сюдов. Об этом сообщает издание Paris Match.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Общество
Власти Италии ввели запрет на передвижение в нескольких районах страны
Правительство Италии выпустило декрет, согласно которому жителям Ломбардии и ещё 14 провинций на севере страны запрещается въезд и выезд из своих регионов, а также перемещение по ним.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 840 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-2019 в Германии достигло 847 человек, сообщил в воскресенье немецкий новостной сайт t.online со ссылкой на данные Института Роберта Коха.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на военные действия в Сирии
Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Армия и оружие
США показали подлодку, способную атаковать без приказа военных
ВМФ Соединенных Штатов продемонстрировал субмарину, управляемую искусственным интеллектом и способную принять решение об атаке без приказа от военных.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Футбол
«Барселона» предложит контракт Месси с зарплатой 50 млн евро в год
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Культура
На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»
Фестиваль "Утро Родины" проводится в третий раз.
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:1 (2-й тайм)
Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
Экономика
В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Экономика
Экономист спрогнозировал рост цен на нефть и укрепление рубля
Хазин выразил уверенность, что к вечеру понедельника цена на нефть вырастет до отметки около $40 за баррель.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Музыка
Пригожин предрёк массовую отмену концертов зарубежных артистов в России из-за коронавируса
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что из-за масштабного распространения нового вируса гастроли музыкантов могут сорваться.