Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаАнатолий Аксаков: Рубль остается под контролем Центробанка

Первое и самое главное — создана объёмная подушка безопасности, только в Фонде национального благосостояния накоплено около 8 триллионов рублей, а средства в международных резервах Центробанка превысили 570 миллиардов долларов.
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Анатолий Аксаков: Рубль остается под контролем Центробанка

Парламентская газета06:05

В Госдуме дали прогноз по финансовой ситуации в России

RT на русском07:01

Аксаков: Центробанк продолжит контролировать рубль

Народные новости06:56
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Общество

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 07:59
Экономика

Курс рубля вновь незначительно снизился

Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
РИА Новости 07:29
Политика

RT публикует расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»

Как утверждает защита фигурантов дела «Сети», аудиозапись велась с целью провокации.
RT на русском вчера в 13:32
Энергетика

СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+

Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК.
Известия 08:16
Общество

В Якутске нашли контейнер с сотней собак и кошек с перерезанным горлом

Lenta.ru 06:34
Здоровье

Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи

По мнению дерматолога Йенса Тесманна, проблемы с кожей могут быть признаками заболеваний кишечника или печени.
Волгоградская правда вчера в 22:28
Культура

Скончался известный шведский актер Макс Фон Сюдов

Во Франци на 91-м году жизни скончался известный шведский актер Макс фон Сюдов. Об этом сообщает издание Paris Match.
РЕН ТВ 08:19
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 07 марта в 04:55
Общество

Власти Италии ввели запрет на передвижение в нескольких районах страны

Правительство Италии выпустило декрет, согласно которому жителям Ломбардии и ещё 14 провинций на севере страны запрещается въезд и выезд из своих регионов, а также перемещение по ним.
RT на русском вчера в 13:54
Происшествия

Под Воронежем пьяный водитель сбил семью из пяти человек

ТАСС 04:03
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Общество

Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 840 человек

Число инфицированных коронавирусом COVID-2019 в Германии достигло 847 человек, сообщил в воскресенье немецкий новостной сайт t.online со ссылкой на данные Института Роберта Коха.
Интерфакс вчера в 05:16
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на военные действия в Сирии

Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru вчера в 12:10
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Армия и оружие

США показали подлодку, способную атаковать без приказа военных

ВМФ Соединенных Штатов продемонстрировал субмарину, управляемую искусственным интеллектом и способную принять решение об атаке без приказа от военных.
Discover24 03:25
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ

Коммерсантъ вчера в 09:15
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Футбол

«Барселона» предложит контракт Месси с зарплатой 50 млн евро в год

Евро-футбол.ру 05:53
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль 07 марта в 06:58
Культура

На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»

Фестиваль "Утро Родины" проводится в третий раз.
Kinonews.ru вчера в 16:02
Футбол

Первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме попало в Сеть

iReactor 04:45
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Газета.Ru 02:30
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Футбол

Ростов — ЦСКА 3:1 (2-й тайм)

Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
РИА Новости 08:16
Экономика

В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 05:21
Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет

Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Коммерсантъ 06:18
Общество

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Газета.Ru 01:28
Экономика

Экономист спрогнозировал рост цен на нефть и укрепление рубля

Хазин выразил уверенность, что к вечеру понедельника цена на нефть вырастет до отметки около $40 за баррель.
Мойка78 07:19
Общество

В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
RT на русском 07:30
Музыка

Пригожин предрёк массовую отмену концертов зарубежных артистов в России из-за коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что из-за масштабного распространения нового вируса гастроли музыкантов могут сорваться.
Говорит Москва 07:08
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Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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