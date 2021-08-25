Справедливое распределение социальных выплат населению, отмена возврата НДС для экспортеров энергоресурсов и расширение прогрессивной шкалы налогообложения приведет к повышению пенсий россиян до 30 тысяч рублей.
"На основании положительных окончательных определений Министерства торговли и Комиссии по международной торговле США, минторг вводит антидемпинговые пошлины на бесшовные стандартные, магистральные и напорные трубы из углеродистой и легированной стали из Кореи, России и с Украины", — говорится в сообщении.
Фобос, второй спутник Марса, имеет в диаметре 22 км и вращается на высоте 9 234 км. По мнению многих астрономов, оба спутника Марса являются астероидами, которые попали под действие марсианской гравитации.