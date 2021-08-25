Справедливое распределение социальных выплат населению, отмена возврата НДС для экспортеров энергоресурсов и расширение прогрессивной шкалы налогообложения приведет к повышению пенсий россиян до 30 тысяч рублей.
Система должна была сочетать центральные процессоры Sapphire Rapids и ускорители вычислений Ponte Vecchio, но теперь сроки сдвинулись на 2022 год, а заказчик готов «потренироваться» на системе, использующей компоненты AMD и NVIDIA.
Ранее четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с гражданами России, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины на борту взлетели с аэродрома города Кабул (Афганистан).