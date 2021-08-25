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Анатолий Аксаков рассказал о способе увеличения пенсий для россиян до 30 тыс. руб

Информацию предоставил портал URA.RU, ссылаясь на заявление главы комитета Госдумы РФ по экономическим и финансовым вопросам Анатолий Аксаков.
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Вторым шагом к повышению пенсий Аксаков видит отмену возврата НДС для экспортеров сырья.
URA.Ru
Также депутат заявил о необходимости более справедливого распределения социальных выплат населению, которые должны быть адресными, в зависимости от дохода.
Национальная служба новостей
Также в России следует расширить подоходный налог, добавил Аксаков.
URA.Ru

С чего всё началось

В Госдуме назвали три шага, которые поднимут пенсии до 30 тысяч
Справедливое распределение социальных выплат населению, отмена возврата НДС для экспортеров энергоресурсов и расширение прогрессивной шкалы налогообложения приведет к повышению пенсий россиян до 30 тысяч рублей.
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