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Общество Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. 52

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Общество ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления «Общее количество поступивших за месяц в следственные изоляторы обвиняемых, привлекаемых за преступления небольшой и средней тяжести, составляет 43,7% от общего количества вновь арестованных (8018 человек)», — говорится в письме. 4

Общество Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале. 191

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Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,8K

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Общество В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука. 201

Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 9

Общество Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поэтапном смягчении условий карантина в стране, в частности, смогут открыться магазины электроники, товаров для дома, будут разрешены занятия спортом на улице.

Происшествия Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве Москва, 17 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Следователи предъявили обвинение адвокату бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину в мошенничестве в особо крупном размере. 67

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Транспорт Москва переходит на автоматический контроль за самоизоляцией Столица переходит на автоматизированный контроль за самоизоляцией горожан. Об этом сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. 34

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