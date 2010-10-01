Общество
Sports.ruАнатолий Бышовец: «Я называю этот вирус „коронаминус“»
Огорчают потери, которые мы несем. Я называю этот вирус «коронаминус» – минус общение, минус то, чем мы живем.
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Общество
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей
В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru 07:21
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
Общество
ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления
«Общее количество поступивших за месяц в следственные изоляторы обвиняемых, привлекаемых за преступления небольшой и средней тяжести, составляет 43,7% от общего количества вновь арестованных (8018 человек)», — говорится в письме.
РБК 12:34
Общество
Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Общество
«Ленэкспо» начали готовить к приему пациентов с коронавирусом
В выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге начались работы по переоборудованию здания к приему коронавирусных пациентов.
АБН 13:43
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Авто
АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada
АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada, причем, как сообщается, покупателям будут доступны для заказа все автомобили, которые имеются на складах у дилеров.
Tvoe-avto.com вчера в 06:27
Общество
В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана
Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
РИА Новости 11:18
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram
Поклонники актрисы сразу назвали снимок "самое сексуальное фото". Фанаты расхвалили фигуру и внешность Веры Брежневой.
Территория новостей 16 апреля в 05:30
Общество
Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поэтапном смягчении условий карантина в стране, в частности, смогут открыться магазины электроники, товаров для дома, будут разрешены занятия спортом на улице.
РИА Новости 15:13
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
Происшествия
Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве
Москва, 17 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Следователи предъявили обвинение адвокату бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину в мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM вчера в 01:34
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Экономика
ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru вчера в 19:48
Транспорт
Москва переходит на автоматический контроль за самоизоляцией
Столица переходит на автоматизированный контроль за самоизоляцией горожан. Об этом сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва 03:55
Шоу-бизнес
Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина
После выхода телепередач с участием Тимура Еремеева на парня взвалилось много неприятностей от семьи Спартака Мишулина.
Территория новостей вчера в 08:58
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Общество
На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские
С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Общество
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском вчера в 07:24
Авто
Появились изображения новой Mazda 6
Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня вчера в 04:13
Религия
В РПЦ отказались признавать существование инопланетян
Русская православная церковь (РПЦ) не признает существование иных цивилизаций за пределами Земли.
РБК 12:31
Футбол
Игрок «Краснодара» организовал вечеринку во время карантина
Игрок "Краснодара" Вандерсон организовал вечеринку во время карантина из-за коронавируса, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru 13:56