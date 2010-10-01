Общество

Sports.ruSports.ruАнатолий Бышовец: «Я называю этот вирус „коронаминус“»

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Огорчают потери, которые мы несем. Я называю этот вирус «коронаминус» – минус общение, минус то, чем мы живем.
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Бышовец — о пандемии: «Перспектива туманная»

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Анатолий Бышовец: «Я называю этот вирус „коронаминус“»

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Анатолий Бышовец: я называю этот вирус коронаминусом

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:58, Ашберн
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«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada, причем, как сообщается, покупателям будут доступны для заказа все автомобили, которые имеются на складах у дилеров.
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Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
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