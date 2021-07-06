Анатолий Чубайс не хочет дарить промышленности экологичные киловатт-часы
С чего всё началось
Анатолий Чубайс не хочет дарить промышленности экологичные киловатт-часы
Анатолий Чубайс не хочет дарить промышленности экологичные киловатт-часы Как выяснил "Ъ", Анатолий Чубайс выступил против безвозмездного распределения между промышленными компаниями сертификатов на электроэнергию АЭС, ГЭС и ВИЭ.
Коммерсантъ18:33
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«Коммерсантъ»: Чубайс выступил против раздачи бизнесу «зеленых сертификатов»
Московский Комсомолец03:32