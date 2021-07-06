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Экономика

Анатолий Чубайс не хочет дарить промышленности экологичные киловатт-часы

Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной выдачи предприятиям "зеленых сертификатов", которые подтверждают потребление энергии из низкоуглеродных источников.
РИА Новости
Отмечается, что, по мнению Чубайса, промышленность не сможет использовать бесплатные сертификаты в ЕС для снижения будущего углеродного налога (Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ).
РИА Новости
«Уже на этом исходном уровне очевидно, что безвозмездная передача сертификатов лишает производителей мотивации на рост выработки ВИЭ и снижение выработки парниковых газов», — приводит «Коммерсантъ» выдержку из обращения Чубайса.
РБК
Схожая позиция у Минэнерго и Минэкономики.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Анатолий Чубайс не хочет дарить промышленности экологичные киловатт-часы

Анатолий Чубайс не хочет дарить промышленности экологичные киловатт-часы Как выяснил "Ъ", Анатолий Чубайс выступил против безвозмездного распределения между промышленными компаниями сертификатов на электроэнергию АЭС, ГЭС и ВИЭ.
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