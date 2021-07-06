Сборная Украины по пляжному футболу официально отказалась от выступления на ЧМ в Москве

FIFA получила официальное уведомление от Украинской ассоциации футбола (УАФ) о решении не принимать участие в чемпионате мира FIFA по пляжному футболу в России 2021 года, который состоится в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.