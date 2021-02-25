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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Анатолий Чубайс предлагает провести в России реформу Налогового кодекса

Издание отмечает, что реформа, которую предлагает Чубайс, еще не была реализована ни в одной стране мира.В источнике
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Пока вы не уснули: Чубайс предложил провести эксперимент с налогами

Рамблервчера в 12:19

Чубайс предложил реформировать Налоговый кодекс

Национальная служба новостейвчера в 00:46

В соцсетях просят не давать Чубайсу проводить реформы. «А можно не надо?»

URA.Ruвчера в 05:25

Чубайс предложил провести в России новую реформу

Взгляд.рувчера в 01:27

Чубайс предложил изменения в Налоговый кодекс

Общественная служба новостейвчера в 09:00

Чубайс придумал эксперимент с налогами

ФедералПрессвчера в 23:55

Анатолий Чубайс предложил новую налоговую реформу

Телеканал 360°вчера в 23:04
Интересное

Организация Amnesty International отозвала решение считать Навального узником совести

На своей странице в социальной сети Twitter журналист Аарон Матье сообщил, что правозащитная организация Amnesty International из-за высказываний Навального в середине 2000-х годов отозвала решение, согласно которому скандальный блогер считался узником совести.
Evo-rus.com24 февраля в 03:27

Сильное океаническое течение может оказаться на грани разрушительного переломного момента

Ученые адаптировали существующую модель изменения климата океана для изучения увеличения скорости поступления пресной воды в северную часть Атлантического океана, вызванного быстрым таянием ледяных щитов Гренландии.
ГЛАС.RUвчера в 02:53

Оператор «Северного потока-2» сообщил о достаточности финансирования

Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток 2", уведомил европейских партнеров о достаточности предоставленного финансирования для проекта, сообщил Тило Виланд, член правления немецкой компании Wintershall Dea, которая в числе пяти европейских компаний обязалась профинансировать 50% стоимости проекта, или по 10% каждый.
Вести.Ruвчера в 09:03