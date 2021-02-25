На своей странице в социальной сети Twitter журналист Аарон Матье сообщил, что правозащитная организация Amnesty International из-за высказываний Навального в середине 2000-х годов отозвала решение, согласно которому скандальный блогер считался узником совести.
Как ранее сообщали «Известия» со ссылкой на проект программы управления госфинансами, по итогам 2020 года просрочка по правительственным кредитам, выданным Россией другим странам, ожидалась на уровне 25%.
Ученые адаптировали существующую модель изменения климата океана для изучения увеличения скорости поступления пресной воды в северную часть Атлантического океана, вызванного быстрым таянием ледяных щитов Гренландии.
Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток 2", уведомил европейских партнеров о достаточности предоставленного финансирования для проекта, сообщил Тило Виланд, член правления немецкой компании Wintershall Dea, которая в числе пяти европейских компаний обязалась профинансировать 50% стоимости проекта, или по 10% каждый.