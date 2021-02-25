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RuNews24.ru

Анатолий Чубайс предлагает провести в России реформу Налогового кодекса

Издание отмечает, что реформа, которую предлагает Чубайс, еще не была реализована ни в одной стране мира.В источнике
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Пока вы не уснули: Чубайс предложил провести эксперимент с налогами

Рамблервчера в 12:19

Чубайс предложил провести в России новую реформу

Взгляд.рувчера в 01:27

В соцсетях просят не давать Чубайсу проводить реформы. «А можно не надо?»

URA.Ruвчера в 05:25

Чубайс предлагает реформу Налогового кодекса

Газета.Ruвчера в 03:06

Чубайс предложил изменения в Налоговый кодекс

Общественная служба новостейвчера в 09:00

Чубайс предложил реформировать Налоговый кодекс

Национальная служба новостейвчера в 00:46

Анатолий Чубайс предложил новую налоговую реформу

Телеканал 360°вчера в 23:04
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Возвращение большого футбола: «Алания» сыграет с «Томью»

Красно-желтые под руководством Спартака Гогниева провели плодотворную межсезонную подготовку в турецком Белеке, где за два сбора в комфортных условиях сыграли восемь контрольных матчей – пять выиграли, один свели вничью и два проиграли.
15-й Регион (Северная Осетия)17:12

Пашинян уволил начальника Генштаба после требования ВС о его отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Генерального штаба Вооружённых сил Армении, после того как военные потребовали от правительства уйти в отставку.
RT на русскомвчера в 03:46

Лунный грунт представят публике в Государственном музее Китая в марте

Образец лунного грунта, доставленного китайским аппаратом по исследованию Луны "Чанъэ-5", 22 февраля поступил в Государственный музей Китая и, как ожидается, будет представлен широкой публике в марте.
РИА Новости24 февраля в 04:12