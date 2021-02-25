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Анатолий Чубайс предлагает провести в России реформу Налогового кодекса

Издание отмечает, что реформа, которую предлагает Чубайс, еще не была реализована ни в одной стране мира.В источнике
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Пока вы не уснули: Чубайс предложил провести эксперимент с налогами

Рамблервчера в 12:19

Чубайс предложил изменения в Налоговый кодекс

Общественная служба новостейвчера в 09:00

Чубайс придумал эксперимент с налогами

ФедералПрессвчера в 23:55

Чубайс предложил провести в России новую реформу

Взгляд.рувчера в 01:27

Чубайс предложил реформировать Налоговый кодекс

Национальная служба новостейвчера в 00:46

В соцсетях просят не давать Чубайсу проводить реформы. «А можно не надо?»

URA.Ruвчера в 05:25

Анатолий Чубайс предложил новую налоговую реформу

Телеканал 360°вчера в 23:04
Интересное

CNN (США): пора взглянуть на мрачный постскриптум к победе Америки над нацистами (CNN)

Исполняющий обязанности генерального прокурора Монти Уилкинсон (Monty Wilkinson) высоко оценил работу правоохранительных органов, подчеркнув при этом, что Америка «не может служить убежищем тем, кто повинен в зверствах нацистов».
ИноСМИвчера в 07:43

Осужденный за госизмену житель Забайкалья передавал данные спецслужбам Китая

Осужденный за государственную измену житель Забайкалья Владимир Васильев передавал информацию, составляющую государственную тайну, китайским спецслужбам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ruвчера в 21:30

Фонд «Круг добра» завершает сбор заявок на обеспечение лекарствами пациентов со СМА

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" завершает сбор заявок на обеспечение лекарствами конкретных пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА), часть из них уже одобрена.
ТАССвчера в 04:22

Четыре российские лыжницы вышли в четвертьфинал спринта на ЧМ

Российские лыжницы Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева преодолели квалификацию в спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
РБК спортвчера в 04:06

Вакцину «ЭпиВакКорорна» испытают на детях после разрешения Минздрава

«Клинические исследования вакцины среди детского населения в возрасте от 14 до 17 лет будут проведены после получения соответствующего Разрешения Минздрава России на проведение исследований», — говорится в сообщении.
Новая Сибирьвчера в 03:07

На территории Среднеуральского женского монастыря работает ОМОН

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) написали в своем Telegram-канале в ночь на пятницу, что сотрудники силовых органов прибыли в Среднеуральский женский монастырь, ранее подконтрольный священнослужителю.
Вести.Ru19:05