Исполняющий обязанности генерального прокурора Монти Уилкинсон (Monty Wilkinson) высоко оценил работу правоохранительных органов, подчеркнув при этом, что Америка «не может служить убежищем тем, кто повинен в зверствах нацистов».
Осужденный за государственную измену житель Забайкалья Владимир Васильев передавал информацию, составляющую государственную тайну, китайским спецслужбам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" завершает сбор заявок на обеспечение лекарствами конкретных пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА), часть из них уже одобрена.
«Клинические исследования вакцины среди детского населения в возрасте от 14 до 17 лет будут проведены после получения соответствующего Разрешения Минздрава России на проведение исследований», — говорится в сообщении.
Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) написали в своем Telegram-канале в ночь на пятницу, что сотрудники силовых органов прибыли в Среднеуральский женский монастырь, ранее подконтрольный священнослужителю.