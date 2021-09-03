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Анатолий Чубайс заявил, что стратегия развития угольной отрасли России провалилась

Стратегия развития угольной отрасли России, которая была принята в прошлом году, не может быть реализована в ситуации сокращения потребления угля Китаем, заявил специальный представитель президента Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме.
ПРАЙМ
Стратегия развития угольной промышленности России неработоспособна в условиях, когда Китай принял решение сократить потребление угля.
РБК
Господин Чубайс напомнил, что в 2021 году китайские власти объявили о планах снизить потребление угля с 2025 года.
Коммерсантъ
Правительство летом прошлого года утвердило программу развития угольной промышленности страны до 2035 года.
РБК

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