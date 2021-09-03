Сорняк виснага стал одним из самых перспективных для производства биогербицидов

Биотехнолог Люсия Траваини, входящая в состав проекта, пояснила, что инновация, разработанная в соавторстве в МСХ США, основана на том факте, что семейство растений, над которыми они работают, уже было известно для других применений в фармацевтической промышленности, но "никто никогда не использовал виснагу как биогербициды".