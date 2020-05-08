с чего всё началось

Свердловский районный суд Красноярска избрал меру пресечения бизнесмену и экс-депутату Законодательного Собрания Красноярского края Анатолию Быкову, сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.

Происшествия Назван организатор убийства российского миллиардера Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году. 16

Политика Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая. 35

Общество Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе. 2,6K

Общество Ограничения в России продлятся до появления вакцины от коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что часть ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения коронавируса, будет действовать до появления вакцины, пишет «Интерфакс». 7

Хоккей Нападающий Павел Падакин подписал контракт с «Сочи» Бывший нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин подписал контракт с «Сочи», информирует официальный сайт южан.

Политика Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. 342

Политика Джонсон пригласил Путина на Глобальный саммит по вакцинам Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в работе 3-го Глобального саммита по вакцинам.

Общество Власти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко. 132

Шоу-бизнес Дочь Задорнова опубликовала откровенный снимок с гитарой Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала откровенный снимок в Сети.

Общество Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали». 69

Шоу-бизнес Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.

Политика Лечащийся от коронавируса Мишустин провел первое совещание Премьер РФ Михаил Мишустин, находящийся на лечении от коронавируса, провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам. 39

Гаджеты Redmi анонсировал выход нового смартфона Redmi K30 5G Speed Edition Китайский бренд Redmi объявил о скором выходе новой версии смартфона Redmi K30 5G Speed Edition.

Экономика Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний» Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сообщил Ura.ru, что авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. 23