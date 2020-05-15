Происшествия

ВедомостиВедомостиАнатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля. По версии следствия, у Александра Наумова, члена преступной группировки Быкова, произошел конфликт с обвиняемым из-за несправедливого распределения доходов от совместной деятельности.
Читать в источнике
Комментировать255

Подробнее о событии

Новости ТВК 15 мая 2020 года

ТВК11:26

«Сможете убить этих крыс?»: видео очной ставки Анатолия Быкова с киллером опубликовал СК

КП - Красноярск07:20

Бизнесмен Быков отверг показания свидетелей по делу о двойном убийстве

РИА Новости06:54

Появилось видео с очной ставки с Анатолием Быковым. Слушаем показания свидетелей

НГС2406:54

Следственный комитет подтвердил обвинения против Быкова

Городские новости. Красноярск05:23

СК РФ по Красноярскому краю: Анатолию Быкову предъявлено обвинение

АиФ Красноярск07:19

Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинение по делу о двойном убийстве

Интерфакс01:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Общество

Минобрнауки прокомментировало сообщения о домогательствах в МГУ

RT на русском 11:13
847
Политика

В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
167
Общество

Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
717
Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
5,1K
Политика

В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
623
Происшествия

В Москве сотни торговцев протестуют около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
35
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,5K
Игры

Игру GTA V начали раздавать бесплатно на Epic Games Store

Газета Кемерова вчера в 15:55
777
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
32
Политика

Лавров заявил, что прежней «свободы» после пандемии не будет

Лавров сослался на аналитиков, которые считают, что даже после победы над covid-19 «такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет».
МордовМедиа 07:05
987
Общество

Как подать заявление на выплату 10000 рублей на ребёнка от 3 до 16 лет в Москве

Семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно с 1 июня начнут выдавать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Сиб.фм 13 мая в 00:55
Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова

Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой 03:57
3
Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
57
Происшествия

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

RT на русском 10:13
846
Общество

Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
602
Здоровье

136,5 млн рублей направили на выплаты нижегородским медикам

136,5 млн рублей направили на выплаты нижегородским медикам. Об этом сообщает региональное правительство.
Открытый Нижний 10:09
3
Общество

В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса

Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры следует из указа губернатора Алексея Островского.
РБК 11:25
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
381
Футбол

Кубок России по футболу будет доигран вместе с чемпионатом

Москва, 15 мая 2020, 14:07 — REGNUM Матчи Кубка России по футболу будут возобновлены параллельно с играми чемпионата.
REGNUM 07:07
63
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
86
Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM вчера в 01:17
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
2
Наука

Прототип квантового радара создан

МедиаПоток вчера в 03:45
20
Здоровье

Порядок получения выплат по коронавирусу пояснил Минздрав

Врио главы Минздрава Самарской области в прямом эфире рассказал о начислении федеральных выплат врачам и младшему медперсоналу.
СОВА 05:31
25
Общество

Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM вчера в 05:53
2,7K
Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
272
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,8K
Наука

Ради выживания в зимней Арктике куропатки пожертвовали иммунитетом

Международная группа ученых обнаружила, что в зимнее время тундровые куропатки с полярного архипелага Шпицберген на борьбу с инфекциями тратят меньше энергии, чем весной.
Rusargument 10:38
Политика

Путин отчитал чиновников за «поминутные» выплаты медикам

Президент России Владимир Путин на совещании по открытию медцентров минобороны 15 мая 2020 года выразил недовольство исполнением его поручений, касающихся выплат медработникам, которые работают с коронавирусными больными.
Нижний сейчас 07:53
21
Происшествия

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Быков
Российский общественный деятель
Российский бизнесмен, политический и общественный деятель. Председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Депутат Законодательного собрания Красноярского края.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное