Происшествия
ВедомостиАнатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля. По версии следствия, у Александра Наумова, члена преступной группировки Быкова, произошел конфликт с обвиняемым из-за несправедливого распределения доходов от совместной деятельности.
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Общество
Минобрнауки прокомментировало сообщения о домогательствах в МГУ
RT на русском 11:13
Политика
В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
Общество
Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Политика
В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестуют около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Игры
Игру GTA V начали раздавать бесплатно на Epic Games Store
Газета Кемерова вчера в 15:55
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Политика
Лавров заявил, что прежней «свободы» после пандемии не будет
Лавров сослался на аналитиков, которые считают, что даже после победы над covid-19 «такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет».
МордовМедиа 07:05
Общество
Как подать заявление на выплату 10000 рублей на ребёнка от 3 до 16 лет в Москве
Семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно с 1 июня начнут выдавать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Сиб.фм 13 мая в 00:55
Шоу-бизнес
Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова
Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой 03:57
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Происшествия
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
RT на русском 10:13
Общество
Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
Здоровье
136,5 млн рублей направили на выплаты нижегородским медикам
136,5 млн рублей направили на выплаты нижегородским медикам. Об этом сообщает региональное правительство.
Открытый Нижний 10:09
Общество
В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса
Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры следует из указа губернатора Алексея Островского.
РБК 11:25
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
Футбол
Кубок России по футболу будет доигран вместе с чемпионатом
Москва, 15 мая 2020, 14:07 — REGNUM Матчи Кубка России по футболу будут возобновлены параллельно с играми чемпионата.
REGNUM 07:07
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM вчера в 01:17
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Наука
Прототип квантового радара создан
МедиаПоток вчера в 03:45
Здоровье
Порядок получения выплат по коронавирусу пояснил Минздрав
Врио главы Минздрава Самарской области в прямом эфире рассказал о начислении федеральных выплат врачам и младшему медперсоналу.
СОВА 05:31
Общество
Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM вчера в 05:53
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Наука
Ради выживания в зимней Арктике куропатки пожертвовали иммунитетом
Международная группа ученых обнаружила, что в зимнее время тундровые куропатки с полярного архипелага Шпицберген на борьбу с инфекциями тратят меньше энергии, чем весной.
Rusargument 10:38
Политика
Путин отчитал чиновников за «поминутные» выплаты медикам
Президент России Владимир Путин на совещании по открытию медцентров минобороны 15 мая 2020 года выразил недовольство исполнением его поручений, касающихся выплат медработникам, которые работают с коронавирусными больными.
Нижний сейчас 07:53
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02