Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение
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«Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)», – следует из сообщения ведомства.В источнике
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Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства
Наш Красноярский край23:37