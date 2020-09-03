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Ведомости
Ведомости

Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение

«Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)», – следует из сообщения ведомства.В источнике
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РИА Новости

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу об убийстве

РИА Новости00:02
КП - Красноярск

«Поручил убить и помогал скрываться»: Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в Красноярске

КП - Красноярск00:10
Newslab.ru

Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства 26-летней давности

Newslab.ru00:06
НГС24

СК предъявил бизнесмену Быкову окончательное обвинение

НГС2400:25
ДЕЛА.ru

Быкову предъявили окончательное обвинение

ДЕЛА.ru23:49
ТАСС

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийств

ТАСС23:42
Наш Красноярский край

Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства

Наш Красноярский край23:37

Премьер Баварии призвал не увязывать «Северный поток-2» с Навальным

Проект газопровода "Северный поток-2" финансируется за счет частных инвестиций, поэтому его не следует связывать с ситуацией вокруг Алексея Навального, такое мнение выразил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер.
Вестник Кавказа04:46
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС03:21
5

Испытания вакцины от COVID-19 продлятся до конца 2022 года

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, планируется завершить 31 декабря 2022 года, - это следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава РФ.
Российская газета05:13
5

В Словакии ожидается приговор по делу об убийстве журналиста

Предприниматель Мариан Кочнер обвиняется в заказном убийстве Яна Куцяка и его невесты Прокуратура добивается 25-летнего тюремного заключения для Кочнера и еще двух обвиняемых Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 3.09.2020 (CHELINDUSTRY) В четверг в Словакии ожидается приговор по делу об убийстве журналиста.
Chelindustry.ru03:43

Минздрав РФ намерен запретить ароматизаторы в сигаретах

Сигареты PeterFranz План предполагает запрет ароматизаторов и красителей, а также добавок, которые усиливают зависимость от табачных изделий и никотиносодержащей продукции, включая жидкости для электронных сигарет.
REGNUM03:38
13

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфаксвчера в 19:38
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