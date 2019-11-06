Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиРуководство «Наполи» применит санкции к футболистам и Анчелотти

Руководство "Наполи" применит санкции в отношении футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти за их поведение после матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом", сообщается в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.
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Владелец «Наполи» готовит иск против своих игроков

Metaratings08:30
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Разговоры всегда есть. на данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу.
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Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
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Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

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Представлена форма сборной России на Евро-2020

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"При пожаре в жилом доме в Уфе пострадали 11 человек, в том числе шесть детей, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
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Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште

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Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая

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Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
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Генассамблея ООН призвала США прекратить блокаду Кубы

Блокада Кубы со стороны США продолжает почти 60 лет.
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В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»

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«Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд», — говорится в сообщении СК.
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Антонов: Киссинджер выступил за улучшение отношений между США и РФ

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Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
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Зеленский назвал главную победу нынешней Верховной рады

Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».
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