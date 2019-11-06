Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти может покинуть свой пост, об этом сообщает Sport24 со ссылкой, ряд итальянских СМИ. После ничейного матча с "Зальцбургом" президент клуба Аурелио Де Лаурентис решил закрыть футболистов на базе на пять дней.

Анчелотти может быть уволен из «Наполи»

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