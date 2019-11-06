Лига чемпионов
Бомбардир.руАнчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом
Анчелотти собирается уйти из клуба из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, сообщает Football Italia. По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты "Наполи" отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом" (1:1).
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