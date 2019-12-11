Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиАнчелотти покинул пост главного тренера «Наполи»

Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter. Как отмечается в сообщении, клуб решил прекратить сотрудничество с главным тренером.
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 пресс-служба «Наполи» после вчерашнего разгрома неаполитанцами на своем поле бельгийской команды «Генк» со счетом 4:0, что обеспечило ей выход со второго места в группе в плей-офф Лиги чемпионов.
Коммерсантъ02:28

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Анчелотти уволен с поста главного тренера «Наполи»

Soccer.ruвчера в 18:35

Источник: «Арсенал» намерен пригласить Анчелотти

Спорт-Экспресс01:57

Фрэнк Лэмпард: «Анчелотти способен найти работу в любом топ-клубе»

Sportbox.RU01:17

Фрэнк Лэмпард: «Анчелотти способен найти работу в любом топ-клубе»

Матч ТВ01:17

Лэмпард: Анчелотти сможет найти работу в любом клубе топ-уровня

Чемпионат01:33

Петр Зелиньски: Команда всегда за Анчелотти, но мы ничего не решаем

Советский спорт01:25

«Арсенал» опережает «Эвертон» в борьбе за Анчелотти

Sports.ruвчера в 21:40
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REGNUM 00:33
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После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика

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Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
РБК вчера в 12:46
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Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11

В Сети раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11.
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Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
Происшествия

В Екатеринбурге горит лакокрасочный завод

В Екатеринбурге горит Уральский завод лакокрасочных изделий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Газета.Ru 03:29
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Шоу-бизнес

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Что происходит вчера в 09:22
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Газета.Ru 01:22
Хоккей

Кетов назначен капитаном сборной России на Кубке Первого канала

Форвард санкт-петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на втором этапе Евротура Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
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Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
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Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service вчера в 14:39
Политика

СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет (СК) России направил уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко в суд.
Известия 02:08
Происшествия

Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы

Обвиняемый в убийстве сестры сумел выбраться из стеклянной клетки в зале судебных заседаний.
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Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09 декабря в 09:37
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На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков

Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Большое Радио вчера в 04:50
Армия и оружие

Обнаружена главная уязвимость российских подлодок в бою

Военный эксперт рассказал, из-за чего российские дизель-электрические подводные лодки проектов 636 «Варшавянка» и 677 «Лада» являются лёгкой мишенью для противника.
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Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском вчера в 23:51
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Футбол

Абрамович ответил отказом на предложение о продаже «Челси»

Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович ответил отказом на предложение американского инвестора Тодда Боэли о продаже лондонской команды, сообщает Financial Times.
РИА Новости вчера в 03:15
Культура

Самыми популярными людьми на Украине стали Зеленский и Заворотнюк

Корпорация Google опубликовала список самых популярных запросов пользователей в поиске за 2019 год на Украине.
Культуромания 01:32
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
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Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 09 декабря в 07:49
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Путин заявил о возможности повторения Сребреницы в Донбассе

Ранее сообщалось, что по итогам встречи лидеров России, Украины, Франции и ФРГ в рамках саммита «нормандской четвёрки» были приняты решения по прекращению огня, обмену пленными и статусу Донбасса.
Профиль вчера в 11:43
Автоспорт

«Формула-1» сохранит шины 2019 года на следующий сезон

Sports.ru вчера в 06:49
Авто

Опубликованы цены и спецификации Genesis GV80

В Сети появилась информация о стоимости и спецификациях внедорожника Genesis GV80, серийный выпуск которого начнется 2 декабря, а продажи – в начале 2020 года.
Discover24 вчера в 04:58
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Россияне смогут обращаться в медорганизации без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области работают над специальным сервисом, позволяющем обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Газета.Ru 02:04
Политика

Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик

27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Ведомости вчера в 11:57
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
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