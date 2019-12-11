Лига чемпионов
РИА НовостиАнчелотти покинул пост главного тренера «Наполи»
Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter. Как отмечается в сообщении, клуб решил прекратить сотрудничество с главным тренером.
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с чего всё началось
Об этом сообщила пресс-служба «Наполи» после вчерашнего разгрома неаполитанцами на своем поле бельгийской команды «Генк» со счетом 4:0, что обеспечило ей выход со второго места в группе в плей-офф Лиги чемпионов.Коммерсантъ02:28
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Футбол
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