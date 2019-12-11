с чего всё началось

Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter. Как отмечается в сообщении, клуб решил прекратить сотрудничество с главным тренером.

Футбол «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.

Происшествия В Екатеринбурге горит лакокрасочный завод В Екатеринбурге горит Уральский завод лакокрасочных изделий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Хоккей Кетов назначен капитаном сборной России на Кубке Первого канала Форвард санкт-петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на втором этапе Евротура Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Общество Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.

Политика 25 лет назад Москва ввела войска в Чечню 25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".

Футбол Абрамович ответил отказом на предложение о продаже «Челси» Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович ответил отказом на предложение американского инвестора Тодда Боэли о продаже лондонской команды, сообщает Financial Times.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Политика Путин заявил о возможности повторения Сребреницы в Донбассе Ранее сообщалось, что по итогам встречи лидеров России, Украины, Франции и ФРГ в рамках саммита «нормандской четвёрки» были приняты решения по прекращению огня, обмену пленными и статусу Донбасса.

Авто Опубликованы цены и спецификации Genesis GV80 В Сети появилась информация о стоимости и спецификациях внедорожника Genesis GV80, серийный выпуск которого начнется 2 декабря, а продажи – в начале 2020 года.

Общество Россияне смогут обращаться в медорганизации без полиса ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области работают над специальным сервисом, позволяющем обращаться в медорганизации без полиса ОМС.