Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не явился на обязательную пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» (1:1). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации издания, наставник покинул стадион сразу же после финального свистка.

Анчелотти проигнорировал пресс-конференцию после матча с «Зальцбургом»

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