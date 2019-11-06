Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатАнчелотти проигнорировал пресс-конференцию после матча с «Зальцбургом»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не явился на обязательную пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» (1:1). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации издания, наставник покинул стадион сразу же после финального свистка.
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