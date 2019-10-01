Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Андерлехт» — «Гент»: букмекеры определили фаворита встречи
Букмекеры обнародовали котировки на игру. Опираясь на статистику личных встреч, согласно которой «Гент» выигрывает чуть чаще, аналитики БК «Лига Ставок» отдают лидерство в предстоящей игре именно этой команде. Вероятность победы «Гента» находится в районе 42%, коэффициент 2,24.
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Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 18:24
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом США
Президент США Дональд Трамп является лучшим лидером в истории страны, потому что откровенно заявляет о своих планах - например, захватить нефтяные месторождения в Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад.
Известия 18:15
Общество
В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС
Электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) взамен бумажных начали выдавать ко всем выпускаемым в России автомобилям.
РИА Новости 17:15
Авто
Кабриолет Aurus допустили на дороги общего пользования
Интересно, что свидетельство о безопасности транспортного средства парадному кабриолету под заводским индексом ЕМП-412314 выдал сам разработчик и производитель автомобилей Aurus – ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ).
110km.ru 11:05
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Технологии
Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС
Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.
Телеканал 360° вчера в 07:10
Происшествия
Замначальника ДПС по Петербургу обвинили во взятках на 1,5 млн рублей
В Петербурге предъявлено обвинение заместителю начальника 2-го отдела УГИБДД ГУ МВД региона Михаилу Александрову, который был задержан по подозрению в получении крупных взяток.
Интерфакс 15:00
Наука
Названа причина тяги к алкоголю
Американские ученые установили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, в том числе за пристрастие к алкоголю и сладкому, сообщает MedicalExpress.
Газета.Ru 10:47
Авто
Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов
Новый автомобиль будет построен на сверхгибкой платформе Ford C2, которая лежит в основе Focus, и со временем эта архитектура сможет лечь в основу следующей Fiesta и будущего семиместного внедорожника Edge.
32CARS.ru вчера в 02:09
Космос
Физики рассказали, как найти «кротовую нору» в центре Млечного Пути
Международная группа ученых выяснила, как взаимодействуют объекты, расположенные по разные стороны от "кротовой норы" в центре Млечного Пути.
Москва 24 28 октября в 03:16
Технологии
Пользователей Android атаковал «неудаляемый» вирус
По оценкам экспертов, программа Xhelper тщательно прячется от владельцев устройств и может сохраниться даже при сбросе гаджета до заводских настроек.
Lenta.ru 11:20
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»
Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.
Газета.Ru 29 октября в 03:14
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Футбол
Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы
ИА Новороссия вчера в 01:32
Политика
В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру
Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
ТАСС 08:40
Хоккей
Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев»
Газета.Ru 15:12
Единоборства
Тренер Канело: Ковалев сильнее Бетербиева
Allboxing.ru вчера в 12:47
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Зарубежные аналитики составили рейтинг автомобилей, меньше и больше всего теряющих в цене от начальной стоимости.
32CARS.ru 07:11
Гаджеты
Meizu вернулась в Россию с наушниками и тремя смартфонами
Российскими новинками стали три модели: Meizu M10 и Note 9, а также Meizu 16 Xs.
Astera 16:49
Экономика
Доплата к пенсиям сахалинских шахтеров изменилась
У пенсионеров, ранее работавших в угольной отрасли Сахалина, с 1 ноября начинаются выплаты изменённого размера доплаты к шахтерской пенсии.
АСТВ 17:46
Армия и оружие
В Южной Корее зафиксировали пуск ракеты КНДР
Парламентская газета 04:29
Общество
Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Политика
Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.
Газета.Ru 17:15