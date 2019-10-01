Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Андерлехт» — «Гент»: букмекеры определили фаворита встречи

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Букмекеры обнародовали котировки на игру. Опираясь на статистику личных встреч, согласно которой «Гент» выигрывает чуть чаще, аналитики БК «Лига Ставок» отдают лидерство в предстоящей игре именно этой команде. Вероятность победы «Гента» находится в районе 42%, коэффициент 2,24.
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