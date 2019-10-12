Сборная Андорры обыграла Молдавию в рамках отбора на Евро-2020. Таким образом, команда одержала первую победу в квалификации европейских первенств за всю историю. До этого Андорра проиграла 56 из 56 отборочных матчей Евро.

Андорра одержала первую в истории победу в квалификации Евро

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