Футбол
Soccer.ruАндорра одержала первую в истории победу в квалификации Евро
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
Жесус Рубио
|32′
|37′
Раду Гынсарь
|40′
Евгений Чеботару
Кристиан Мартинес Алехо
|45′+2′
|55′
Раду Гынсарь
Кристиан Мартинес Алехо
Жорди Алаэс
|61′
Марк Валес
|63′
|72′
Максим Михайлов
Александр Дедов
Людовик Клементе
Марк Ребес
|73′
|76′
Александр Суворов
Марк Пухоль
Виктор Родригес
|83′
Хоан Сервос
|84′
Андорра
Расстановка 4‑4‑2
1
Гомес
18
Рубио
6
Лима
20
Льовера
15
Сан-Николас
4
Ребес
3
Валес
8
Вьейра
17
Сервос
14
Алаэс
22
Родригес
23
Кошелев
22
Граур
5
Посмак
14
Prepelita
2
Рябчук
9
Чеботару
10
Дедов
7
Ионицэ
11
Гынсарь
16
Суворов
19
Бойчук
Молдова
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Андорры обыграла Молдавию в рамках отбора на Евро-2020. Таким образом, команда одержала первую победу в квалификации европейских первенств за всю историю. До этого Андорра проиграла 56 из 56 отборочных матчей Евро.
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Первая победа в квалификации европейских первенств за всю историю сборной
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Сборная Андорры добыла историческую победу, прервав серию поражений из 56 матчей
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Сборная Андорры прервала серию из 56 поражений в квалификации европейских первенств
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Сборная Андорры одержала первую победу в истории в квалификациях чемпионатов Европы
Sport.ruвчера в 19:00
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