Футбол

Soccer.ruSoccer.ruАндорра одержала первую в истории победу в квалификации Евро

Андорра — Молдова
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
Жесус Рубио
32′
37′
Раду Гынсарь
40′
Евгений Чеботару
Кристиан Мартинес Алехо
45′+2′
55′
Раду Гынсарь
Кристиан Мартинес Алехо
Жорди Алаэс
61′
Марк Валес
63′
72′
Максим Михайлов
Александр Дедов
Людовик Клементе
Марк Ребес
73′
76′
Александр Суворов
Марк Пухоль
Виктор Родригес
83′
Хоан Сервос
84′
Сборная Андорры обыграла Молдавию в рамках отбора на Евро-2020. Таким образом, команда одержала первую победу в квалификации европейских первенств за всю историю. До этого Андорра проиграла 56 из 56 отборочных матчей Евро.
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