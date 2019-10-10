Футбол

Sport24.ruSport24.ruАндорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро

Андорра — Молдова
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Национальный»
Жесус Рубио
32′
37′
Раду Гынсарь
40′
Евгений Чеботару
Кристиан Мартинес Алехо
45′+2′
55′
Раду Гынсарь
Кристиан Мартинес Алехо
Жорди Алаэс
61′
Марк Валес
63′
72′
Максим Михайлов
Александр Дедов
Людовик Клементе
Марк Ребес
73′
76′
Александр Суворов
Марк Пухоль
Виктор Родригес
83′
Хоан Сервос
84′
3 фото
Сборная Андрорры дебютировала в отборочных турнирах чемпионатов Европы 5 сентября 1998 года. И вот спустя 21 год команда одержала свою первую победу в квалификации Евро. Радости игроков команды главного тренера Хесуса Луиса Альвареса, больше известного как Кольдо, не было предела.
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