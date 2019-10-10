Сборная Андрорры дебютировала в отборочных турнирах чемпионатов Европы 5 сентября 1998 года. И вот спустя 21 год команда одержала свою первую победу в квалификации Евро. Радости игроков команды главного тренера Хесуса Луиса Альвареса, больше известного как Кольдо, не было предела.

Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро

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