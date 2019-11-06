Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш обратился к болельщикам после того, как его выписали из больницы, где португальцу была сделана операция на правом голеностопе. Напомним, что Гомеш во время матча АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1) получил серьезную травму ноги после стыка с Сержом Орье и Сон Хын Мином.

Андре Гомеш обратился к болельщикам после перенесенной операции

Спорт день за днем

Технологии «Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей Госкорпорация "Росатом" заявила о проекте по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.

Общество Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой у врачей Регионы, в которых медсестры и фельдшеры зарабатывают больше всего, совпадают с тройкой лидеров среди врачей — во всех трех северных округах зарплаты превышают 90 тыс. руб. В аутсайдерах — республики Северного Кавказа — там средний медперсонал получает от 22 до 27,6 тыс. руб. в месяц.

Общество Синоптики предупредили о резком похолодании Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Политика Володин назвал размер ущерба ЕС от санкций против России Как отметил парламентарий, ЕС, в который входит Словакия, «принял санкции», из-за чего двусторонние отношения страдают, «если говорить о товарообороте».

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Политика Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ Западные страны начали активно вмешиваться во внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, передает «РИА Новости».

Общество Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.

Общество Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Происшествия В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.

Футбол Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно» После игры Виктор Михайлович Гончаренко сказал, что нужно дать игрокам побороться в таких матчах.

Политика В отношении Виталия Кличко возбудили дело о госизмене Дело было открыто по решению Антикоррупционного суда. Также его фигурантами являются двое заместителей Виталия Кличко.

Здоровье Петербургская компания закрывает бесплатные поликлиники Петербургское ООО «Медицинская инвестиционная группа» (МИГ) планирует закрыть свои поликлиники в Новгородской области, работающие по схеме государственно-частного партнерства.

Гаджеты В России теперь можно взять iPhone в аренду Аренда гаджетов начинается от 3 900 рублей в месяц. Аренда iPhone 11 Pro Max обойдется в 7 652 рубля в месяц.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Экономика Названа причина бедности большинства людей Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.

Происшествия Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.

Общество Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.

Политика Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма "Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook украинским посольством в США.

Политика Украина временно закрывает КПП на границе с Крымом Госпогранслужба Украины на период с 7 по 15 ноября закрывает контрольно-пропускной пункт «Каланчак» на границе с Крымом.

Происшествия Уголовное дело возбудили против бывшего главы Каспийска Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело против бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова, сообщил «АиФ Дагестан» представитель ведомства Егор Балашов.

Гаджеты Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.

Общество Жаров предложил наказывать за покупку украденных персональных данных Роскомнадзор планирует ввести наказания не только за незаконное распространение персональных данных, но и за их покупку и последующее использование.

Армия и оружие Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.