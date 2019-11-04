с чего всё началось

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма". В концовке встречи во время атаки "Эвертона" нападающий гостей Сон Хын Мин исполнил подкат сзади, после которого португалец получил тяжелый перелом ноги.

Политика Медведев прокомментировал слова Лукашенко о чужих войнах Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о "втягивании" белорусов в войны.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией Президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" новой Большой российской энциклопедией, передает РИА "Новости".

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Происшествия В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы Сотрудники правоохранительных органов в Адыгее обнаружили тело школьницы, которая была убита, предположительно, из-за мобильного телефона.

Технологии Дату выхода PC-версии Detroit: Become Human объявят в ближайшее время Глава французской студии Quantic Dream Дэвид Кейдж (David Cage) у себя в микроблоге пообещал, что анонс даты выхода Detroit: Become Human на PC состоится в самое ближайшее время.

Происшествия СК опубликовал кадры нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет обнародовал видеокадры произошедшего 31 октября нападения 36-летнего безработного жителя Нарьян-Мара на местный детский сад, где было совершено убийство шестилетнего мальчика.

Общество Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.

Происшествия В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.

Общество Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).

Шоу-бизнес Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.

Политика Ушел из жизни генерал-полковник Анатолий Ноговицын Сегодня, 5 ноября, скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын, освещавший в 2008 году ход конфликта в Южной Осетии.

Наука Найдены органические особенности строения мозга людей с аутизмом Сведения собирались 20 лет, за это время обследовано 1774 человека с аутизмом и 1809 здоровых.

Шоу-бизнес Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.

Гаджеты Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.

Экономика В Петербурге жетон на метро может подорожать до 60 рублей Во вторник, 5 ноября, стало известно, что проезд в петербургском метрополитене в 2020 году может подорожать до 60 рублей, а на наземном транспорте – до 50.

Происшествия Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда.

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Общество Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей Ранее житель Первомайского района Оренбургской области Виталий Снигур рассказал РИА Новости, что областное управление Роскомнадзора по решению суда закрыло его страницу в социальной сети "Одноклассники", после чего он подал в районный суд иск о возмещении компенсации морального вреда в размере 100 триллионов рублей.

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