Дзюба стал настоящим Королем России (смеется). Барриос выглядит очень хорошо, по матчу с "Лионом" отметил бы еще Лунева.

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