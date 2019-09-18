Лига чемпионов

Спорт день за днемСпорт день за днемАндре Виллаш-Боаш: Дзюба стал настоящим Королем России

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
Дзюба стал настоящим Королем России (смеется). Барриос выглядит очень хорошо, по матчу с "Лионом" отметил бы еще Лунева.
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