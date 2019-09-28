Футбол
Вести.RuАндре Виллаш-Боаш: Кокорин мог бы усилить «Марсель»
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин мог бы усилить его команду. Однако португалец считает такой поворот событий невозможным.
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Виллаш-Боаш: Кокорин только вышел из тюрьмы, вряд ли он захочет покидать Россию
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Андре Виллаш-Боаш: «„Марсель“ был бы хорошим вариантом для Кокорина, но ему нельзя покидать Россию»
Спорт-Экспрессвчера в 18:16
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В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
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Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
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В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Футбол
Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели доширак и печеньки, а за ними очередь. Это говорит об уровне других футболистов»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал подписание контракта Павлом Мамаевым с «Ростовом».
Бомбардир.ру 12:43
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В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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РПЦ приветствовала присоединение к ней клириков «русского экзархата»
В Русской православной церкви тепло встретили новость о присоединении к ней большинства клириков "русского экзархата" в Западной Европе.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать фигурантом уголовного дела.
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От главы МИД Грузии потребовали объяснений за встречу с Лавровым
Депутаты оппозиционной фракции «Единое национальное движение» вызвали министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в парламент для дачи разъяснений по поводу его встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Lenta.ru вчера в 07:00
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Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР.
РИА Новости 12:33
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Началось тестирование суверенного интернета на Урале
До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.
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ФАН вчера в 19:36
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Распространенное лекарство от изжоги может вызывать рак, что подтвердили ученые из Индии.
Дни24 25 сентября в 11:02
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Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
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Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
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В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
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Специалисты назвали пять продуктов, которые мешают похудеть
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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