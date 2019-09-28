Футбол
Вести.RuАндре Виллаш-Боаш: Кокорин мог бы усилить «Марсель»
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин мог бы усилить его команду. Однако португалец считает такой поворот событий невозможным.
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Андре Виллаш-Боаш: «„Марсель“ был бы хорошим вариантом для Кокорина, но ему нельзя покидать Россию»
Спорт-Экспрессвчера в 18:16
Виллаш-Боаш: Кокорин только вышел из тюрьмы, вряд ли он захочет покидать Россию
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Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
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Форма решетки соответствует тому, что мы видели на последнем внедорожнике от Kia, Telluride, модели, которая, по словам руководителей Kia, поделится своей угловой формой кузова со следующим поколением Sorento & Sportage.
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Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
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Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
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РИА Новости вчера в 15:26
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Паредес может уйти из «ПСЖ» зимой
Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года. Парижане заплатили за аргентинского полузащитника 40 млн евро.
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Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
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Газета Washington Post раскрыла важную деталь переговоров 2017 года, которые проходили между президентом США Дональдом Трампом, главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.
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Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
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РИА Новости вчера в 13:30
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Взрыв произошел возле избирательного участка в афганском городе Кандагар спустя примерно час после того, как голосование началось на очередных выборах президента Афганистана, сообщает Sky News.
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Журналист и телеведущий Владимир Познер удивлен тем, что в Татарстане и других регионах России возник вопрос об изучении родных языков.
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Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
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Лавров ответил на заявления США об умеренности «Хайат Тахрир аш-Шам»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлимым стремление Соединенные Штаты убедить членов Совета Безопасности ООН в том, что боевики из "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) якобы являются умеренными.
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