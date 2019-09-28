Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин мог бы усилить его команду. Однако португалец считает такой поворот событий невозможным.

Андре Виллаш-Боаш: Кокорин мог бы усилить «Марсель»

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