Общество

Inc. RussiaInc. RussiaАндрей Андреев продал владельца Badoo и Bumble за $3 млрд

Фото: Flickr Миллиардер Андрей Андреев продал свою долю в компании MagicLab. Она владеет несколькими сервисами знакомств, самый крупный из которых — Badoo. Теперь контрольная доля актива принадлежит американской инвестиционной группе Blackstone Group, сообщает The Wall Street Journal.
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Миллиардер Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo

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Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo

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Российские акционеры продали владельца Badoo

РБКвчера в 13:02

«Финам» продал 20%-ную долю в сервисе знакомств Badoo примерно за $600 млн

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WSJ: миллиардер родом из России продает компанию-владельца сервиса знакомств Bumble

ТАССвчера в 12:41

Blackstone Group познакомилась с Badoo

Коммерсантъвчера в 12:32

$3 млрд за главного сводника: как изменится состояние Андрея Андреева и Виктора Ремши после продажи Badoo

Forbesвчера в 14:01
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Наука

Юбилей Nature

Журнал Nature был основан в 1869 году как научно-популярное издание, на страницах которого ученые представители британской элиты (а в то время это было занятие в основном для состоятельных людей) могли бы рассказывать неспециалистам о последних достижениях науки.
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Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы

Полиция эвакуировала пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за анонимного сообщения об угрозе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:45
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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости вчера в 20:17
Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
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Происшествия

С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей

РИА Новости вчера в 11:20
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Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Общество

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

РИА Новости вчера в 07:44
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Политика

Макрон перечислил три сценария развития России

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.
Газета.Ru 07 ноября в 15:45
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Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк

Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru вчера в 08:55
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая

Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Политика

Помпео назвал стабильность на Украине проектом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Экономика

МВФ указал на рекордный мировой долг в $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг $188 трлн, или 230% ВВП. Столько не было со времен Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 00:35
Политика

Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

РБК вчера в 21:48
Политика

Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена

Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество

Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна

Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости вчера в 12:52
Наука

Ученые из Беркли разработали более совершенные аккумуляторы для хранения возобновляемой энергии

Новые мембраны дают возможность производить дешевые батареи, которые можно использовать в домах или на производстве для хранения возобновляемой энергии.
Хайтек вчера в 10:44
Авто

В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class

Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.
Motor вчера в 03:57
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Культура

Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне

Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
Gazeta.SPb вчера в 18:27
Кино

Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»

Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Политика

Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег

Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru вчера в 11:05
Космос

TESS показал панораму южного неба

Астрономы показали панораму южного полушария небесной сферы, составленную из снимков космического телескопа TESS, полученных за первый год работы.
N+1 07 ноября в 03:59
Происшествия

В Оренбуржье арестован первый замглавы Новотроицка

В Новотроицке Оренбургской области суд избрал меру пресечения для первого заместителя главы города Артёма Липатова.
REGNUM 07 ноября в 03:13
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ России

Напомним, в сентябре стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил семичасовой полет у западных границ России.
Аргументы и Факты вчера в 20:41
Происшествия

Фанаты ЦСКА в Будапеште устроили в метро стычку с полицией

Матч ТВ 07 ноября в 13:25
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск

РБК вчера в 20:44
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