Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВАндрей Аршавин: «С опасением жду матча „Зенита“ с „Лейпцигом“»

«Зенит» выглядит солидно в этой Лиге чемпионов, как и в РПЛ, но в чемпионате России он доминирует уже давно. Эту игру я с опасением жду, потому что «Лейпциг» реально сильная команда.
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Андрей Аршавин: «С опасением жду матча „Зенита“ с „Лейпцигом“»

Матч ТВ00:25

Экс-игрок «Зенита» ожидает поражения команды от «Лейпцига»

Sportbox.RU00:34
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Армия и оружие

Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма

Газета.Ru вчера в 20:58
Общество

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Здоровье

Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
РИА Новости вчера в 09:47
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество

Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра

Lenta.ru вчера в 07:23
Происшествия

Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Общество

Ученые выяснили, почему женщин привлекают психопаты

Gazeta.SPb 00:02
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК вчера в 05:34
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС вчера в 02:56
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Футбол

Марсело: «„Реал“ был обязан победить „Галатасарай“»

Защитник "Реала" Марсело прокомментировал победу над "Галатасараем" (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Soccer.ru вчера в 21:53
Политика

Идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте

Ранее Джонсон заявил, что снимет с рассмотрения законопроект о выходе страны из ЕС, если парламент в течение трех дней не поддержит предложенный правительством план действий о Brexit 31 октября.
РБК вчера в 15:14
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Общество

Россия строит специальный космический корабль для туристов

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв заявил о доработке корабля «Союз» для полёта туристов на Международную космическую станцию (МКС).
RT на русском 00:57
Экономика

ЦБ впервые решил наказать Сбербанк за нарушение закона

Центробанк впервые оштрафовал Сбербанк России за нарушение закона.
URA.Ru вчера в 19:23
Единоборства

Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать экс-футболист

Бывший игрок в американский в футбол, ныне боец смешанных единоборств (ММА) американец Грег Харди хочет провести бой с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве 9 ноября, сообщает MMA Junkie.
РИА Новости вчера в 18:50
Политика

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС вчера в 08:54
Политика

Зеленский рассчитывает на скорую встречу «нормандской четвёрки»

Украина рассчитывает на проведение встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время, заявил глава государства Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
RT на русском 01:52
Происшествия

В центре Киева прогремел взрыв. Есть погибшие

Последний достал гранату, которая взорвалась в руке. Свидетели уточняют, они услышали «звук как лопнул шарик», затем раздался взрыв.
Snob.ru 01:43
Фигурное катание

15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости 21 октября в 11:50
Космос

Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года

Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.
Российская газета вчера в 18:57
Энергетика

Цены на нефть снижаются в среду утром

По данным торгов, к 05.30 утра по московскому времени цены на североморскую нефть Brent снижались на 0,42%, до 59,45 долларов за баррель, цены на западнотехасскую нефть WTI к это времени снизились на 0,7%, до 54,10 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 22:30
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА

«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Чемпионат вчера в 23:19
Политика

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Общество

Российские пиратские сайты лишились плеера

Голландский фонд по борьбе с пиратством BREIN добился отключения сервера стримингового плеера Moonwalk.
Adindex.ru вчера в 11:59
Общество

Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

РИА Новости вчера в 11:31
Технологии

Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи

Astera 21 октября в 16:31
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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