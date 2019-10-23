Лига чемпионов
Матч ТВАндрей Аршавин: «С опасением жду матча „Зенита“ с „Лейпцигом“»
«Зенит» выглядит солидно в этой Лиге чемпионов, как и в РПЛ, но в чемпионате России он доминирует уже давно. Эту игру я с опасением жду, потому что «Лейпциг» реально сильная команда.
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«Реально сильная команда»: Андрей Аршавин опасается за игру «Зенита» с «Лейпцигом»
Петербургский дневник06:36
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