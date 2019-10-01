Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВАндрей Аршавин: «С опасением жду матча „Зенита“ с „Лейпцигом“»

«Зенит» выглядит солидно в этой Лиге чемпионов, как и в РПЛ, но в чемпионате России он доминирует уже давно. Эту игру я с опасением жду, потому что «Лейпциг» реально сильная команда. Плюс они подходят к этой игре с проблемами по набранным очкам.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лейпциг - Зенит: когда и по какому каналу трансляция матча Лиги чемпионов

Prognozist03:25

Андрей Аршавин: «С опасением жду матча „Зенита“ с „Лейпцигом“»

Матч ТВ00:25

Александр Мостовой: «Последние результаты „Зенита“ обнадеживают перед матчем с „Лейпцигом“»

Sportbox.RU02:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
Технологии

В России организована уникальная программа обучения технологиям 3D-печати

Россия стала четвёртой страной, присоединившейся к уникальной всемирной программе обучения аддитивным технологиям Additive Minds («Аддитивное мышление»).
3DNews 02:51
Политика

Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:53
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито

МК-Спорт 03:29
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Общество

Россияне оценили стоимость своей жизни в 5,8 миллиона рублей

Жители России назвали справедливую цену страховки в случае своей смерти. В среднем они оценили свою жизнь в 5,8 миллиона рублей.
VSE42.RU 02:44
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Спорт

Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх

Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.
Кавказский узел 01:10
Шоу-бизнес

Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского

Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей вчера в 10:32
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длились более шести часов

Встреча лидеров двух стран продолжалась более шести часов.
ФАН вчера в 13:13
Политика

Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Экономика

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Ранее Минэкономразвития обещало рост реальных доходов во втором полугодии на 1%. Оценка Росстата по третьему кварталу позволит выйти на прогнозируемые значения годового показателя реальных доходов населения, если в четвертом квартале показатель вновь не уйдет в минус.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

РИА Новости вчера в 03:22
Происшествия

Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС

Инспектор ДПС ГИБДД стал оформлять административное правонарушение, посадил мужчину в служебную машину, но тот не прекратил дебоширить и укусил представителя закона за ухо.
Российская газета вчера в 23:37
Здоровье

Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака

Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком.
ФедералПресс 00:47
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан

Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
REGNUM 02:54
Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

CyberSport.ru вчера в 10:39
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Армия и оружие

На форуме «Россия-Африка» представят обновленный Ми-35П

Модернизированный ударный вертолет Ми-35П представили в Сочи на экономическом форуме "Россия-Африка".
Российская газета 03:13
Экономика

В РЖД посчитали стоимость ВСМ между Петербургом и Нижним Новгородом

Стоимость создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом (через Москву) составит порядка 2,295 трлн рублей.
REGNUM 02:58
Кино

Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru 21 октября в 10:25
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия 20 октября в 16:06
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

Актриса Наталья Бочкарева разместила в инстаграме обращение к поклонникам и журналистам, в котором рассказала о многочисленных нападках и травле в соцсетях.
РИА Новости вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой

В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 вчера в 02:50
Происшествия

Названа возможная причина гибели трёх человек на руднике Таймырский

RT на русском 02:33
Здоровье

Ситуацию в Ключевской ЦРБ проверят по поручению Виктора Томенко

В свою очередь глава региона Виктор Томенко дал поручение разобраться в сложившейся ситуации и доложить ему о решении проблемы.
Толк вчера в 23:24
Происшествия

В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала

Российская газета 03:18
Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17

Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском вчера в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное