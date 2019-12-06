РПЛ
Спорт день за днемАндрей Аршавин посоветовал Слуцкому отправиться в «Сочи»
Экс форвард «Зенита» Андрей Аршавин порекомендовал Леониду Слуцкому возглавить «Сочи». По словам Аршавина, это самый перспективный варинат в РПЛ среди возможных.
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Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Политика
Путин заявил о возможном сохранении транзита газа через Украину
Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает, что Россия хочет остановить транзит через Украину, заявил президент Владимир Путин, выразив надежду, что Киев и Москва найдут взаимоприемлемый вариант.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Общество
Для учителей хотят создать общую систему оплаты труда
Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в интервью "Известиям" высказался о необходимости создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бренды наушников
Лучшими наушниками в 2019 году стали Sennheiser HD 630VB. Рейтинг составили специалисты Роскачества.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Происшествия
В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ
Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
Общество
Студент Жуков не счел условный срок «окончательной победой»
Получивший три года условно за призывы к экстремизму студент Егор Жуков не считает решение суда окончательной победой.
Происшествия
СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Музыка
Оправданная жестокость: Билли Айлиш выпустила клип на композицию Xanny
Энергетика
Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории
Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.
Фигурное катание
В Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию
Завершится финал Гран-При в воскресенье показательными выступлениями.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Происшествия
Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Гаджеты
Apple выпустит новые iPhone без единого разъема
Если кто-то надеялся, что в "яблочных" гаджетах наконец появится USB-C, то этому не суждено сбыться — как сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, через два года iPhone лишится вообще всех разъемов, разрушив надежду пользователей на единый кабель для устройств на базе iOS и Android.
Шоу-бизнес
Вернувшаяся в Россию Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию
Политика
Голосование по импичменту Трампа пройдет до конца года
Американские СМИ отмечают, если голосование в Палате представителей, в положительном исходе которого эксперты не сомневаются, пройдет в декабре, то на рассмотрение сенаторов вопрос импичмента вынесут в январе.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Футбол
Главный тренер «Шанхая» может возглавить «Эвертон»
«Эвертон» продолжает поиски главного тренера после увольнения Марку Силвы.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
Космос
Украина показала панораму «лунной базы»
Наука
Частое окрашивание волос может привести к раку
Космос
В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет
Программу использования конверсионных межконтинентальных баллистических ракет для запуска спутников планируется возобновить в будущем году.
Политика
Комиссия СЕ: ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях делегации РФ из-за выборов в Крыму
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) считает, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не обязана отказывать в полномочиях российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах.